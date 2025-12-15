La exesposa de Daddy Yankee presentó este lunes 15 de diciembre de 2025 nueva demanda y reclama millones de dólares al artista.

El motivo de la nueva demanda de la exesposa de Daddy Yankee y los millones de dólares que pide

La exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, interpuso este lunes una nueva demanda en el Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico.

González reclama 50 millones de dólares al artista urbano y le acusa de crear un plan para incumplir el acuerdo alcanzado en octubre.

Resoluciones corporativas y dividendos millonarios

De acuerdo con el documento judicial, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. “aprobaron y ejecutaron” en diciembre de 2024 resoluciones que declararon dividendos por 100 millones de dólares entre González y Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante.

Las resoluciones establecían que los fondos se dividieran en partes iguales.

Esto es 50 millones de dólares para ser depositados en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank y otros 50 millones en la cuenta personal de Ayala en la misma entidad.

Reversión de fondos y acusaciones

La demanda precisó que menos de 24 horas después de que las transferencias fueran liquidadas y acreditadas en la cuenta de González, los 50 millones de dólares “fueron revertidos y eliminados”.

Según la querella, el retiro de los fondos fue producto de un plan coordinado entre Ayala y FirstBank para privar a la demandante de los dividendos a los que tenía derecho legalmente.

Bancos incluidos como codemandados

Por estos hechos, FirstBank y Oriental Bank también fueron incluidos como codemandados.

El escrito sostiene que existe una admisión judicial vinculante de que Ayala instruyó, presionó o influenció para que FirstBank revirtiera los fondos.

Pese a su falta de autoridad de firma, autoridad corporativa o capacidad legal para alterar transacciones corporativas.

Pedidos y medidas solicitadas

González solicitó la restitución inmediata de los 50 millones de dólares, daños compensatorios y estatutarios, interdictos contra futuras interferencias.

Una declaración judicial de que la reversión fue ilegal y no autorizada, así como la responsabilidad solidaria de bancos y aseguradoras.

Antecedentes del acuerdo y la disputa legal

Los representantes legales de la expareja alcanzaron un acuerdo el 10 de octubre para que el artista pueda usar sus marcas profesionales, incluidos su nombre artístico y seudónimos, como las siglas DY, tras anunciar su retiro musical.

Este acuerdo es el último capítulo de una disputa que se arrastra desde que el 14 de agosto.

La jueza federal Silvia Carreño ordenó a González entregar dispositivos electrónicos con correos y archivos borrados de El Cartel Records.

Origen del conflicto empresarial

El artista demandó a su exesposa y a su excuñada Ayeisha González por la presunta destrucción de archivos de El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

La disputa comenzó después de que en diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por 100 millones de dólares.

Esto, desde cuentas corporativas a cuentas personales, sin conocimiento ni autorización de Daddy Yankee.

La separación de la pareja se confirmó en esas fechas y el divorcio se hizo oficial el 19 de febrero, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.

Con información de EFE.

Informe externo: Daddy Yankee