A ex Miss República Dominicana le explotó una olla a presión en la cara. La mujer contó cómo avanza en la recuperación de las heridas.

Más noticias

La exreina de belleza cuenta cómo fueron sus heridas y el avance de su recuperación, advierte sobre el uso de estas ollas.

La ex reina Miss República Dominicana, Debbie Aflalo, compartió una experiencia personal para alertar al público sobre los peligros del uso de ollas de presión. En un video publicado en su cuenta oficial de instagram, Aflalo relató cómo sufrió una explosión de este tipo de utensilio de cocina, un incidente que la llevó a recibir atención médica urgente.

En su relato, Aflalo describió el momento de la explosión como extremadamente traumático: “Fue un momento muy traumante. Y que gracias a las oraciones de mi madre, y que Dios la escucha, yo hoy estoy bien y lo estoy contando. Porque yo vi como el aro de silicón de esa olla salió volando al momento de la explosión”. La olla, al parecer, falló durante el proceso de cocción, provocando una liberación violenta de vapor y agua caliente.

Aflalo destacó: “Toda el agua me cayó en la cara, en el pecho, en los brazos, y en el abdomen”.

Además, la ex reina detalló que mientras recibía atención médica, las enfermeras le comentaron que no es raro recibir pacientes con quemaduras causadas por ollas a presión.

Esta información alarmó aún más a la exreina, quien aprovechó para advertir a sus seguidores sobre los riesgos que pueden surgir al utilizar este tipo de utensilios sin las precauciones adecuadas.

A pesar de la gravedad del incidente, Debbie Aflalo aseguró que se encuentra en recuperación. Expresó gratitud por el apoyo recibido y destacó la importancia de compartir su experiencia para evitar que otras personas pasen por una situación similar. “Yo les sugiero que mejor no las usen, y que si las van a usar, tengan mucho cuidado”, enfatizó en el video publicado.

A lo largo de su vida, Aflalo había utilizado ollas a presión sin incidentes, lo que le hacía pensar que era un método seguro para cocinar. Sin embargo, el impacto de la explosión la llevó a reconsiderar su uso futuro. En sus declaraciones, confesó que no volverá a utilizar este tipo de utensilios, pues ahora es consciente del peligro que representan.

El incidente generó gran preocupación entre sus seguidores y abrió un debate sobre la seguridad de las ollas a presión, un electrodoméstico popular en muchas cocinas, pero con potenciales riesgos si no se utilizan correctamente. Aflalo, quien sigue activa en sus redes sociales, sigue publicando actualizaciones sobre su estado de salud y evolución.

Por otro lado, el accidente de la exreina hizo que muchos se cuestionen la seguridad de los electrodomésticos y la importancia de seguir todas las instrucciones de uso para evitar tragedias similares. Aflalo también resaltó que, aunque había seguido las indicaciones, el incidente ocurrió de forma inesperada, recordando que siempre hay que extremar precauciones.

A medida que avanza su recuperación, Debbie Aflalo hizo un llamado a la precaución, no solo con las ollas a presión, sino con cualquier aparato de cocina que pueda suponer un riesgo. Su experiencia sirve como advertencia para muchos de sus seguidores, quienes muestran su apoyo y preocupación por su bienestar.



En la actualidad, Aflalo se encuentra fuera de peligro, aunque sigue en tratamiento para sanar las quemaduras.