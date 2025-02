La película ‘Cónclave’, dirigida por el cineasta Edward Berger, se alzó con el galardón a mejor película en los Premios BAFTA 2025. La gala fue este domingo 16 de febrero de 2025, en Londres.

Este filme se consolidó como una de las grandes triunfadoras de la noche. La cinta obtuvo un total de cuatro máscaras doradas, empatando con su principal competidor, ‘The Brutalist’.

El drama papal, que explora los entresijos del Vaticano, también recibió reconocimientos en las categorías de mejor guión adaptado, mejor película británica y mejor edición, confirmando su impacto en la industria cinematográfica.

‘Cónclave’ relata el proceso de elección de un nuevo Papa, mostrando las tensiones, secretos y maniobras estratégicas entre los cardenales del Vaticano.

And tonight’s final award for Best Film goes to…Conclave! ✨#EEBAFTAs pic.twitter.com/zF3WCN9RxH