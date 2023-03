Este es el discurso de Camilo Sesto ecuatoriano que emocionó a Chile

Roberth Ordónez, imitador de Camilo Sesto, emocionó al público al cantar y al pronunciar su discurso de ganador. Foto: Cortesía Facebook del artista

Redacción Elcomercio.com

Los jueces, el público y los usuarios de las redes sociales estuvieron atentos a las palabras de Roberth Ordoñez Jadán, imitador de Camilo Sesto y ganador del primer premio en un reality show en Chile.

El discurso de Ordoñez emocionó al público en la jornada de anuncio y premiación efectuada la noche del jueves 16 de marzo de 2023.

Su talento al cantar con el desenvolvimiento en el escenario, su apariencia física y el movimiento de los ademanes fueron la fórmula perfecta para que Ordoñez llegue al éxito.

Este es el discurso de Camilo Sesto ecuatoriano

Hubo mucha tensión entre los finalistas, su ganancia dependía del voto del público. Pero cuando anunciaron que Robert Ordóñez era el ganador del evento, el artista ecuatoriano no dudo en demostrar su emoción y compartir con todo lo que sentía.

Al escuchar su nombre elevó sus manos y su mirada. Luego bajó su rostro y recibió los abrazos de sus compañeros. Por varias ocasiones, el artista lojano de 29 años mostró su devoción y sus momentos de oración junto a su familia. Él ha mencionada que es creyente de Dios.

"Prometí que no volvería a llorar si una situación similar pasaba (ganar)", dijo con voz temblorosa. Hizo una pausa y continuó.

"Primero gracias a mi Dios… siempre agradecido desde un principio. Cuando llegué aquí enaltecí su nombre y él jamás me ha dejado. Gracias a mi esposa, lo logramos. A mis hermosos hijos (dos niños y una niña) que por ellos vine aquí", recordó Ordoñez mientras las cámaras enfocaban también a los jueces, quienes sentían lo que él decía.

Pausó su trabajo en Ecuador para cantar en Chile

Dirigiéndose al público dijo: "Ustedes no saben, pero hay una linda historia detrás de esto…. Yo ya estaba extinto de la música y recibí la tremenda bendición, la llamada de Producción (de Chile). Yo tenía un trabajo en Ecuador, en una bodega".

"Gracias a todas las personas que me abrieron las puertas allá en Ecuador para ganarme la vida. Ya no haciendo música, pero de eso están hechos los sueños… Dios no cuenta las oportunidades, si es la última o no… Simplemente te las da… cuando creas o no", advirtió.

"Gracias a mi Ecuador, a esta Producción, a este país (Chile). Me han dado tres platos de comida cada día. Y hasta teníamos a alguien quien nos apoya cuando nos bajoneábamos. Ha sido lo mejor cantar para ustedes", concluyó.

Ordoñez es músico desde niño en varios géneros como el pasillo y balada. Pero había dejado las interpretaciones para dedicarse a trabajar y hasta hace poco se desempeñaba como bodeguero en Ecuador.

