Esposa de Eugenio Derbez aclara sobre su condición de salud

La recuperación de Eugenio Derbez será larga debido a la complejidad de su cirugía.

Eugenio Derbez sufrió un accidente que lo llevó a ser operado de emergencia. Desde que se dio a conocer este hecho, mucho se dijo que en realidad el actor mexicano sufrió un infarto.

Alessandra Rosaldo, esposa del actor y productor de cine, se pronunció al respecto.

A la llegada de Rosaldo al Aeropuerto de la Ciudad de México negó que el actor, con quien se casó hace 10 años, haya sufrido un ataque al corazón.

“No, no, no, no. Entiendo que de repente las cosas se hagan más grandes, pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro y la primera frase es: ‘Él está bien’ y también menciona un accidente, que es lo que sucedió”, detalló en una entrevista para el programa Despierta América.

El 29 de agosto, a través de un comunicado, Alessandra Rosaldo dio a conocer que Eugenio Derbez sufrió un accidente que le ocasionó lesiones “delicadas” y que sería operado.

La protagonista de Amarte Es Mi Pecado no detalló cómo es que su esposo se lastimó, sin embargo, trascendió que fue mientras jugaba un juego de realidad virtual.

“Estaba en Atlanta, Georgia, con su hijo Vadhir Derbez, jugaban los juegos estos de realidad virtual que te pones la pantalla en los ojos y los audífonos […] pero se movió mucho, tropezó, cayó y se desbarató el hombro”, según versión de un allegado a la familia.

Igualmente, Rosaldo explicó que Derbez sufrió lesiones en el hombro derecho y también afirmó que será él quien posteriormente cuente cómo fue el accidente.

“Fue una operación larga, sí, muy complicada porque eran muchísimas fracturas y probablemente haya que reemplazar el hombro derecho”, indicó.

Al respecto de cómo está el protagonista y creador de La Familia P. Luche tras la cirugía, la cantante dijo que su “recuperación será lenta” y que el dolor que él experimenta “es muy fuerte”.