El legendario rapero Eminem, conocido por su estilo único y letras impactantes, anunció que se convertirá en abuelo.

La noticia fue revelada a través de su nuevo video musical para la canción Temporary. Ahí dedica un emotivo tributo a su hija Hailie Jade, quien está esperando su primer hijo.

Eminem es el abuelo del año

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, es una figura prominente en la industria musical desde finales de los años 90.

Con éxitos como Lose Yourself, Stan y Without Me, ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos varios Grammy.

Su carrera ha estado marcada por su habilidad para abordar temas personales y sociales con una franqueza brutal.

¿Quién es la hija de Eminem?

Hailie Jade, de 28 años, es la hija de Eminem con su exesposa Kim Scott. A lo largo de los años, Hailie ha mantenido una presencia discreta en los medios, aunque ha ganado popularidad como influencer en redes sociales.

Eminem ha mencionado a Hailie en varias de sus canciones. La noticia de su embarazo fue recibida con entusiasmo por los seguidores del rapero, quienes han mirado de cerca la relación entre padre e hija a lo largo de los años.