El concierto de un adiós de Verdaguer

Redacción El Comercio (I)

Empiezan los acordes de piano. Raúl Di Blasio arranca la melodía y el público del Auditorio Nacional de la Ciudad de México aplaude. Amanda Miguel rompe el hielo y dice: “Canciones tan hermosas”. Diego Verdaguer, apuntando sus ojos al pianista argentino, lo increpa: ¿Te acuerdas de verdad de esta? ¿Cuántas chicas enamoraste con esta?



Di Blasio, muy suelto de melancolía, responde: “Las mismas que me dejaron”. Amanda ríe y Diego pide a su gente que escuche. Se viene ‘Volveré‘. “Aún puedo ver el tren partir”, es el primer verso. Verdaguer viste de blanco, que contrasta con el escenario oscuro. “Esta es una canción que lleva paz a los corazones. La música es para la paz y no para la guerra”, sentenciaba Diego Verdaguer en la capital mexicana.



El público movía sus brazos y encendía las pantallas de sus celulares. Fue el último concierto del cantautor argentino y nacionalizado mexicano, en mayo del 2020. Estuvo con su esposa Amanda Miguel y su hija Ana Victoria; además de Raúl di Blasio. El espectáculo se organizó por el Día de las Madres en México y dejó uno de los mejores recuerdos para los fans de la familia de artistas.



Diego y Amanda estuvieron casados por 47 años y tuvieron una hija: Ana Victoria, ella fue una de las encargadas de comunicar la muerte de su padre: “Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”.



El concierto en el Auditorio Nacional se llamó Siempre Juntos. Siempre se envidió el cariño que la pareja se tenía. Amanda Miguel tuiteó, tras la pérdida de su esposo: “Siempre te amaré”.



Esas palabras solo hacen que cualquier seguidor de la música de Diego se traslade nuevamente al concierto en el Auditorio Nacional mexicano, a la frase cantada por Amanda Miguel: “Desde que tú has partido ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí gira el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor; la rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer”.



Ese verso lo interrumpe Verdaguer, en el show, con: “Pronto estaremos juntos…”. Dos horas antes de que se informara sobre su muerte, el intérprete publicó en Twitter un mensaje destinado al corazón de su esposa: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón. La ladrona es otro de sus temas íconos en países hispanos.





En el comunicado de la muerte del artista se escribió: “dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida”.



Empezó esa carrera creativa muy temprano, cuando tenía 17 años, con el sencillo Lejos del amor; y en 56 años de carrera artística sacó 14 discos de estudio y cinco en vivo. Sus éxitos más reconocidos están en el género de la balada, no obstante, incursionó en la ranchera y la cumbia, reversionando sus propias canciones.



En sus videos siempre expresa felicidad y regala sonrisas. Tiene una canción, ‘Coco Loco’, que resume lo que ahora se lleva al cielo: No quiero ser político ni rico. No sueño con poderes ni laureles. Yo sé que solamente se me objetan mis tontas vanidades de poeta. Le pido pocas cosas a la vida.. Las que no compra el dinero…