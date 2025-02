El pasado domingo 9 de febrero, Ed Sheeran, el aclamado cantante británico, vivió un peculiar incidente en Bangalore, la capital tecnológica de la India. El incidente se viralizó en redes sociales, generando diversas reacciones entre los fanáticos.

Ed Sheeran es el dueño de una voz privilegiada

Ed Sheeran es uno de esos artistas que ha conquistado al mundo con su talento único y su capacidad para conectar a través de la música.

Desde sus humildes comienzos en el circuito musical independiente de Londres, su habilidad para mezclar pop, R&B y folk lo llevó rápidamente a la cima.

Canciones como Shape of You y Thinking Out Loud lo catapultaron a un nivel global, convirtiéndolo en un referente moderno.

Ed Sheeran fue silenciado por un policía en la India

Ed Sheeran, de 33 años, se encontraba ofreciendo un concierto callejero improvisado cerca de Church Street, una de las vías más concurridas de la ciudad. Vestido con una camiseta blanca, pantalones cortos y gafas, el artista fue abruptamente interrumpido por la policía local.

Según testigos, un oficial interrumpió el espectáculo apagando el micrófono de Sheeran en medio de la interpretación de su éxito Shape of You. La acción policial provocó quejas y abucheos entre la multitud presente.

La razón oficial dada por los oficiales fue la falta de permiso para la actuación, lo que Sheeran negó a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 48,5 millones de seguidores.

¿Qué dijo Ed Sheeran sobre el incidente en la India?

El cantante aseguró que contaba con la autorización necesaria y que todo había sido planeado con antelación. Sin embargo, la policía de Bangalore negó que el artista contase con permiso para esa actuación.

El comisionado adjunto de la policía de Bangalore, Shekar T Tekkannanavar, declaró a la agencia india ANI que se negó el permiso debido a la alta afluencia de público en Church Street.

Sheeran se encuentra en la India como parte de su gira mundial ‘Matemáticas‘, con conciertos programados en varias ciudades del país.