Shawn Mendes, el talentoso cantante canadiense conocido por éxitos como Señorita y álbumes como ‘Handwritten’, ha sido visto recientemente en Ecuador.

Su llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil causó un gran revuelo entre sus admiradores, quienes rápidamente compartieron fotos del artista en redes sociales.

Además, posteriormente se lo vio en la Amazonía ecuatoriana, incluso acompañado por el ministro de turismo, Niels Olsen.

Testimonio de una afortunada

La sorpresiva visita de Mendes ha generado gran expectación y emoción entre sus seguidores en Ecuador. Una de ellas, Katherine Veliz, quien fue una de las primeras afortunadas en tomarse una foto con el cantante y cuya publicación se volvió viral, nos compartió su experiencia.

Encuentro con Shawn Mendes

Katherine nos contó que coincidió con Shawn Mendes en un vuelo de Miami a Guayaquil. “Al principio no lo reconocí, ja, ja, de no ser por una chica que también estaba en el vuelo que me dijo que estaba viajando con nosotros”, nos confesó, hecho que también reveló en un video de su cuenta de TikTok.

Un artista amable

Tras ese momento y al ver que Mendes esperaba su maleta sin ser notado por nadie más, Katherine aprovechó para acercarse al artista y tomarse una foto con él. “La realidad es que fue súper amable conmigo, inclusive más de lo que esperé. De hecho, él mismo tomó el ‘selfie’.”

Primera experiencia conociendo a un famoso

Para esta Gerente de Cuentas Clave y licenciada en negocios internacionales, además de emprendedora con su hamburguesería BurguerLab, este encuentro fue el primero con un famoso. Pero, para ser la primera vez, tuvo incluso la suerte de conversar un rato con el cantante.

Katherine nos compartió que pudo preguntarle a Mendes acerca de su visita a Ecuador y si de pronto iba a las Islas Galápagos, destino preferido por los famosos. “Me contó que venía a la Amazonía a encontrarse con un amigo”, nos reveló de su conversación con el cantante.

Impresiones de Shawn Mendes

Teniéndolo tan de cerca, aprovechamos para preguntar a Katherine sobre cómo lo vio físicamente a Shawn Mendes y si hubo algún detalle que haya llamado su atención. “Es un chico muy simpático, tiene una sonrisa súper linda”. En cuanto a qué huele, nos confirmó que, si bien no se percató exactamente de su olor en particular, el cantante sí huele bien.