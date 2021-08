La ecuatoriana Isis Granda gana concurso de ‘breaking’ en EE.UU.

Isis Granda posa junto al trofeo de campeona del concurso Red Bull BC One B-Girl Cypher USA 2021. Foto: Cortesía Isis Granda

Ana C. Alvarado (I)

La bailarina ecuatoriana Isis Granda ganó el concurso de ‘breaking’ Red Bull BC One B-Girl Cypher USA 2021 la noche del sábado, 21 de agosto de 2021. Esta es una de las competiciones de ‘break dance’ más importantes del mundo.

“La única batalla que tuve fue conmigo misma”, cuenta vía telefónica desde EE.UU. “Esta vez no me sentí muy nerviosa, simplemente dije, llevo tantos años bailando, esto es lo que quiero”, agregó.

La competencia se inició a mediados de agosto, en Houston. En esa ciudad, obtuvo el cupo para participar en la final, que se realizó en Orlando. Como ganadora competirá en la final internacional de la Red Bull BC One World, que se realizará el 5 y 6 de noviembre de 2021 en Polonia.

Pero este no es el primer logro internacional de Granda. Unas semanas antes ganó la competencia Freestyle Session USA.

Estas victorias llegan en un momento en el que el ‘breaking’ pasa a ser un deporte olímpico y en países como Ecuador se está buscando crear clubes o federaciones para apuntar a esa importante cita deportiva.

“Nunca he recibido ninguna ayuda, trabajo y ahorro para viajar. Busco oportunidades en otros países”, denuncia la bailarina.

De las zapatillas de ballet al ‘footwork’

Isis Granda (26 años) estudió ballet desde los cinco años hasta graduarse en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. También estudió danzas folclórica y contemporánea.

“En el colegio siempre me preguntaban si es verdad que estudio ballet, porque tengo una forma de ser un poco ruda”, relata. El cambio de estilo de danza fue una consecuencia natural.

La bailarina conoció el ‘breaking’ en el 2011, durante el Festival de Artes al Aire Libre, en Guayaquil. “Hubo un evento de ‘breaking’, vi y me enamoré”, cuenta. Dos años más tarde empezó a entrenar y se metió de lleno en esta actividad. Girar de cabeza o pararse de manos fueron retos que le encantaban.

Los primeros años, su familia no estaba de acuerdo con que Granda se dedicara a este estilo de danza urbana. “Después, mi mamá vio mi proyección, desde el 2019 me apoya”, dice.

Isis Granda estudió ballet desde los cinco años. Foto: Cortesía Isis Granda

En Ecuador no hay categorías de mujeres en las competencias, lo cual ha sido una ventaja, de acuerdo con la campeona. “Siempre participé con hombres, eso me impulso a no verme menos. Somos seres humanos, somos artistas y ahora deportistas”, reflexiona.

A los pocos meses de su inicio en el ‘break dance’, empezó a buscar competencias en otros países. Desde el 2019 le ha estado apuntando a las competencias organizadas por Red Bull. En Brasil, no pudo participar por ser ecuatoriana.

Después, entró dos veces a las competencias internacionales en línea, aunque no con buenos resultados. En el 2021 volvió a participar en esa modalidad y quedó entre las ocho mejores concursantes. Finalmente, este año se llevó el premio de la competencia nacional en la categoría femenina.

“Esto es importante para Ecuador, porque los bailarines han estado tocando puertas para crear la federación. Es un problema burocrático, pero es bueno que los medios estén atentos”, concluye la bailarina.