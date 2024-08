La música de artistas como Karol G, Feid, Kapo, Manuel Turizo están la lista de favoritas de los ecuatorianos en Spotify.

De acuerdo con la última actualización, en los 10 primeros lugares del TOP 50 Ecuador se encuentran canciones como Amargura, La Bachata, Santa, entre otros. ¿Quién lidera el listado?

Ecuador se rinde a un solo género musical en Spotify

Los 10 primeros lugares del TOP 50 Ecuador están tomadas por artistas, sobre todo de origen colombiano y puertorriqueño.

En el décimo puesto se encuentran Nanpa Básico y Beéle con la canción Hasta aquí llegué.

Nanpa Básico es un rapero y compositor colombiano conocido por su estilo único y sus letras cargadas de autenticidad.

Originario de Medellín, Nanpa Básico ganó reconocimiento en la escena del rap urbano latino por su habilidad para mezclar influencias del rap tradicional con sonidos modernos.

Su música aborda temas variados, desde la vida cotidiana hasta las experiencias personales. Eso le ha permitido conectar con una amplia audiencia.

Beéle es un cantante y compositor colombiano que emergió como una figura destacada en el género del reguetón y la música urbana.

Nacido en Bogotá, Beéle captó la atención del público con su estilo innovador y su habilidad para fusionar ritmos pegajosos.

En el puesto nueve se ubican Boza y Elena Rose con la canción Orion; les antecede Plan B con el sencillo Es un secreto.

Boza es un cantante y compositor panameño que gana notoriedad en la música urbana latina con su estilo distintivo, que fusiona reguetón, trap y otros géneros contemporáneos. Elena Rose es una cantante y compositora venezolana que se destaca por un estilo fresco y contemporáneo.

Kapo se apoderó de séptimo casillero con Ohnana, mientras que Feid se quedó en el sexto lugar y quinto lugar con Luna y Sorry 4 that much, en ese orden.

Solo música urbana en el TOP 5 Ecuador

Como en otros países, Karol G se impuso en el primer lugar de la lista con su tema Si antes te hubiera conocido. Su novio Feid, junto con Maiska, en cambio, ocupan el segundo casillero con Se me olvida, mientras que Kapo se quedó con el tercer lugar con el sencillo Uwaie. En el cuarto está Blessd con Mírame.