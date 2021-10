Dolph Lundgren no participará en la Comic Con Ecuador

Redacción Elcomercio.com

El actor sueco Dolph Lundgren canceló su participación en la Comic Con Ecuador que se llevará a cabo los días 4 y 5 de diciembre del 2021 en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

La convención Comic Con Ecuador informó este miércoles 27 de octubre del 2021 que el actor Dolph Lundgren canceló su presencia en la quinta edición del Comic Con Ecuador 2021 por motivos de trabajo impostergables que le impiden cumplir con su compromiso.

Dolph Lundgren ha participado en las películas Rocky IV, Masters of the Universe, The Punisher, entre otras. Comic Con Ecuador indicó que los clientes que hayan comprado fotos, selfies o autógrafos, recibirán la devolución automática de TicketShow.

El artista sueco, quien casi siempre interpretaba a villanos, era uno de los invitados especiales del evento.

La Comic Con Ecuador se realizará del 4 al 5 de diciembre del 2021 en el Centro de Convenciones de Guayaquil con el auspicio y apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo de la ciudad.