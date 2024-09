Dave Grohl, el carismático líder de la banda de rock Foo Fighters, ha sorprendido con una revelación personal. La noticia ha generado un gran revuelo en los medios y entre sus seguidores.

Más noticias

Según información de CNN, Grohl compartió en sus redes sociales que descubrió que tiene una hija de una relación fuera de su matrimonio actual. “Recientemente me convertí en padre de una nueva hija, nacida fuera de mi matrimonio”, declaró Grohl.

Biografía de Dave Grohl

David Eric Grohl nació el 14 de enero de 1969 en Warren, Ohio. Desde joven mostró un gran interés por la música, aprendió a tocar la guitarra y la batería. Su carrera despegó cuando se unió a la banda Nirvana en 1990 como baterista. Con Nirvana, Grohl alcanzó la fama mundial, especialmente con el lanzamiento del álbum ‘Nevermind’ en 1991, de acuerdo con la página Historia-Biografía.

Tras la trágica muerte de Kurt Cobain en 1994, Grohl decidió formar su propia banda, Foo Fighters. Inicialmente, Grohl grabó el primer álbum de Foo Fighters él solo, haciéndose cargo de todos los instrumentos. La banda se ha convertido en una de las más exitosas del rock, con múltiples premios Grammy y una legión de seguidores en todo el mundo, recordada por éxitos como Everlong.

Recorrido artístico

Además de su trabajo con Foo Fighters, Grohl ha colaborado con numerosos artistas y bandas, que incluyen Queens of the Stone Age y Them Crooked Vultures. Su versatilidad como músico y su pasión por la música lo han convertido en una figura respetada y admirada en la industria.

Grohl también ha dirigido documentales y ha escrito un libro de memorias titulado ‘The Storyteller: Tales of Life and Music’, donde comparte anécdotas de su vida y carrera. Su capacidad para reinventarse y su dedicación a la música han sido clave para su longevidad en la industria.

Impacto en su vida personal

La revelación de su hija fuera del matrimonio es un nuevo capítulo en la vida de Grohl. Aunque la noticia ha sido inesperada, Grohl ha dicho estar decidido a asumir su responsabilidad como padre: “Planeo ser un padre amoroso y un apoyo para ella”, afirmó Grohl, citado por CNN.

Grohl está casado con la directora Jordyn Blum desde 2003, y juntos tienen tres hijas: Violet, de 18 años, Harper, de 15, y Ophelia, de 10.

“Amo a mi esposa y a mis hijas, y estoy haciendo todo lo posible para recuperar su confianza y ganarme su perdón”, continuó el exmiembro de Nirvana, de acuerdo con la misma fuente.