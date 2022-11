Carla Morrison alista conciertos en Quito y Cuenca

La artista mexicana Carla Morrison ofrecerá dos conciertos en Ecuador en este 2022. Foto: cortesía Carla Morrison

Fernando Criollo. (I)

La cantautora mexicana Carla Morrison está de regreso en los escenarios con una nueva gira musical que también la pondrá en dos escenarios de Ecuador. ‘El renacimiento’ es el nombre de la gira con la que promociona el álbum del mismo nombre.

La artista tiene prevista una presentación para el 30 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. en Quito con entradas disponibles en Ticketshow. La segunda presentación será el 2 de diciembre en Espacio Rosario, en Cuenca y los boletos se puede adquirir a través de Meet2go.

El tercer álbum de estudio de la mexicana fue publicado el 29 de abril del 2022. Es una fecha que la artista apunta como su nueva fecha de nacimiento, aseguró en un encuentro virtual con la prensa.

'El renacimieto' es una evolución artística

El disco que recoge 11 temas inéditos llega siete años después del lanzamiento de ‘Amor supremo’. Para la artista ha sido un periodo de cambios y aprendizajes en lo personal y artístico.

“Siento que ha sido una etapa de mi música y mi carrera diferente a las demás. Me he permitido explorar más con un sonido más pop, estoy hablando de otras cosas que van más allá del amor y el desamor como la ansiedad, depresión o el reencuentro. Lo que más rescato es la libertad que he podido recobrar en mi vida”, un sentimiento que se transmite en las canciones del disco, asegura.

En lo musical, Morrison se despega un tanto del estilo acústico para incursionar abiertamente en el pop. “Por mucho tiempo quise hacerlo, pero no me lo permití. Me di cuenta de que es una decisión y abrirse esa puerta uno mismo”.

El giro musical también llega acompañado de una evolución vocal, según comenta. “Mi voz también ha mejorado mucho y ha crecido en rango y matices. El renacimiento me ha llevado por lugares musicales que no conocía y en los que puedo desenvolverme muy bien y me gusta”.

Canciones para ‘El renacimiento’

En lo creativo ha sido una etapa de reencontrarse consigo misma para volver a conectarse con el mundo que la rodea, entre ellos, el público que se apropia y se identifica con sus canciones.

“Es importante ser transparente y conectarnos como humanos, todos tenemos las mismas batallas en algún momento de la vida. El hecho de decir cómo me siento y compartirlo, de alguna manera me hace sentir menos sola. Nos necesitamos unos a otros y es un mensaje que siempre trato de compartir con mi música”, dice.

En ‘El renacimiento’ hay canciones como No me llames, Te perdí o Contigo que regresan sobre los tópicos del amor. Pero también hay

Entre las pistas del disco también aparecen Ansiedad y Hacia dentro, dos temas que surgen de un complejo proceso creativo, en los que la cantautora se expone de una forma distinta y transparente.

“La que más me costó escribir fue Hacia dentro. Me puse a llorar porque no quería regresar a ese lugar oscuro que me hacía sentir muy triste, pero una parte fue allí y escribí la canción en 10 minutos. Hay que aceptar que a veces uno no tiene el viento para volar, pero al mismo tiempo ese desahogo te ayuda a impulsarte”, dice sobre la catarsis que es parte de su renacimiento.

En Ansiedad, Morrison no solo habla de su propia condición, sino de un trastorno de salud pública que afecta a muchas personas, pero del que pocos hablan, incluso en el arte.

“La vida no es perfecta y no tiene por qué serlo”, dice la artista que admite que no siempre es posible mantener bajo control las presiones internas y las propias del oficio.

“Lo bueno de los ataques de ansiedad es que te recuerdan que no hay que ir muy acelerado en la vida. Me recuerda que tengo un año muy fructífero y lleno de trabajo, pero también es muy humano que a veces me sienta mal y me gane la ansiedad y el miedo”, explica.

Carla Morrison estará en vivo en Ecuador

El espectáculo con el que Carla Morrison gira por América está dividido en una serie de momentos, que representan las etapas antes del renacimiento.

“Me inspiré en la obra de Elisabeth Kübler-Ross la tanatóloga. Me inspiré en las cinco etapas que ella describe para poder aceptar el duelo. Siento que cuando uno renace tiene que morir un poco, porque pueden morir esas partes que no queremos en nuestra vida”, explica.

En el show habrá canciones de sus anteriores trabajos y del nuevo disco. La artista tiene grandes expectativas de su visita a Ecuador del que dice tiene “puros recuerdos bonitos”.

“Me gusta mucho Ecuador porque la última vez que fui me fue muy bien. Me emociona mucho ir a Cuenca”, dice de una ciudad que visitará por primera vez y donde, además de Quito, espera reencontrarse con su público.

Visita nuestros portales: