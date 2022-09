Cambios extremos en celebridades que terminaron irreconocibles

Artistas que han cambiado sorprendentemente su apariencia física. Foto: EFE

Diario El Tiempo Colombia

Tal parece que, la apariencia en el mundo artístico es un factor importante, pues, cada vez es más notorio que las celebridades se esfuerzan por seguir las exigencias en las que tener una cara joven y un cuerpo escultural es fundamental.

De este modo, los cambios extremos de las celebridades han conmocionado a quienes los siguen, dado que su apariencia física, como se diría coloquialmente, ha sido del cielo a la tierra. Como es el caso de Gwen Stefan, las Kardashian, Meghan Markle y otros.

Gwen Stefani

La rapera, Gwen Stefani, conocida por haber sido la vocalista de la banda No Doubt y amada por éxitos como Rich Girl, Don’t Speak, Just a girl, It’s my life, entre otros, ha generado sorpresa por su aspecto físico al someterse a varias cirugías estéticas.

Si bien, Gwen Stefani ha resaltado por ser una de las estrellas musicales más hermosas de la industria, todos los amantes de su música y glamour se han cuestionado la necesidad de haber cambiado a tal escala.

El cambios en su rostro ha decepcionado a varios de sus fanáticos. Foto: EFE

Hace pocos días la artista estuvo en el programa ‘Late Night with Seth Meyers’, en el que fue entrevistada para promocionar la última temporada de ‘The Voice’. No obstante, los usuarios no pudieron reconocerla al ver que su rostro lucía diferente a cómo siempre se la ha conocido sin importar la edad.

Por tanto, los comentarios en la plataforma de YouTube no se hicieron esperar: “Siempre fue una persona divertida con un espíritu hermoso. Bonita por dentro y por fuera. Es triste que no se mirara en el espejo y viera lo que otros veían”, expresó un seguidor.

Otro de las expresiones de asombro que resaltan son con base a su decepción por la transformación en su rostro, pues aseguran que no había ninguna necesidad.

“No, se ha estropeado la cara. Era hermosa tal y como era. Solo demuestra que las presiones de esa industria nunca se detienen, no importa el éxito que tengan. Crecí escuchando su música y comprando sus discos, y no la reconozco en absoluto. Tenía un aspecto único, una personalidad audaz y un rostro adorable”, comentó un fan de su música.

Las Kardashian

Khloe, Kylie Jenner y Kim son unas de las hermanas más polémicas, populares y millonarias de los Estados Unidos. Las tres protagonizaron el reality de ‘Las Kardashian’, estrenado en 2007, en el que abrieron las puertas de su casa para mostrar su día a día, sus polémicas, su vida amorosa y otros detalles de su intimidad. Por cierto, lucían distintas a como están en la actualidad.

Han pasado 15 años desde que salió al aire el programa que las lanzó a la fama y, desde entonces, su apariencia ha sido tema de conversación.

Las transformaciones de las empresarias han sido producto de cirugías estéticas, dietas balanceadas, ejercicios y maquillaje que, según ellas, las mantiene siempre en óptimas condiciones.

Según fuentes cercanas a las Kardashian, tanto Khloe como Kylie han recurrido a la cirugía BBL o 'Brazilian Butt Lift', la cual es una intervención estética con el objetivo de ensanchar las caderas. Además de botox, y retoques en sus senos.

Por el lado de Kylie Jenner, la empresaria de maquillaje, se ha realizado relleno en sus labios luego de que un chico se burlara de ella por el tamaño de ellos.

“No me sentía deseable o bonita”, admitió Kylie aseguró frente al presentador Andy Cohen. “Un chico me dijo: ‘Oh, Dios mío, eres tan buen besadora, pero tienes labios tan pequeños’, o algo así. Y luego, desde entonces…desde entonces, me sentí…imposible de besar", expresó en el medio HPanorama.

Varios procedimientos estéticos han provocado que sus fans no las reconozcan en el antes y después. Foto: Disney Plus

Asimismo, cuenta con arreglos estéticos en sus ojos para cambiar la expresión de su mirada, en la barbilla, senos, caderas y glúteos.

Finalmente está Kim, quien se ha mandado a aumentar varias veces el tamaño de sus glúteos, se mandó a hacer la rinoplastia, agrandamiento de sus senos, relleno en sus labios y otro tipo de procedimientos faciales. Además, también se especula de un ensanchamiento de caderas.

Justin Bieber

Su carrera en la música comenzó en el año 2009, en el que todos lo recuerdan con la canción Baby. En aquel entonces, era un niño con muchas admiradoras y fanáticas que suspiraban cada vez que lo veían, pues su rostro era uno de los más angelicales y atractivos.

Lo suyo no han sido los procedimientos estéticos per sí los vicios que causaron cambios en su físico. Foto: EFE

No obstante, la fama también puede jugar en contra de los famosos y llevarlos a perderse en el camino que han construido. Y ese es el caso del cantante con éxitos reconocidos como Peaches, Ghost, Yummy, Sorry, entre otros.

Aunque su cambio radical no tiene que ver con tratamientos ni cirugías estéticas, si han sido causados por problemas con el alcohol y obsesión al sexo. Además de su fallida relación con la cantante Selena Gómez.

Como lo expresó en la revista Vogue, decidió alejarse por un año del alcohol y no tener relaciones sexuales, para acercarse más a Dios y así alejarse de aquello que tanto lo mortificó.

Meghan Markle

La exactriz estadounidense, aunque no ha sido conocida por cirugías, exageraciones y abundantes y cambios físicos, si ha tenido los ojos encima desde que ingresó por las puertas que conducían al palacio de la realeza británica.

Meghan Markle. Foto: EFE

En 2018 se casó con el príncipe Harry en la Capilla de San Jorge en Windsor, Inglaterra, y desde entonces, su apariencia ha tenido que cambiar por un estricto código de vestimenta.

Anteriormente, la exactriz usaba jeans, tenis, camisas sueltas, sudaderas; vestía muy casual y cómoda. Claro que también usaba vestido y tacón en eventos y ocasiones que lo ameritaban.

No obstante, su código de vestimenta tuvo que cambiar radicalmente al entrar a la monarquía británica. Ropa como gabanes, vestidos muy elegantes, tacones, medias veladas, guantes, entre otras prendas que representan a la realeza europea.

Varios seguidores que van detrás de los pasos de la monarquía, aseguran que, desde que Markle contrajo matrimonio con Harry, su cambio fue ascendente al ser miembro de la familia más importante del mundo.

Taylor Swift

Otra de las cantantes más queridas por los amantes del pop es Taylor Swift, quien ha permanecido pisando fuerte en la industria musical por sus éxitos Look What You Made Me Do, Love Story, Style, Gorgeous, entre otros.

Sin embargo, pocos saben lo difícil que fue para Taylor llegar a ser aceptada y reconocida por la gente, pues cuando era apenas una niña fue víctima de bullying por parte de los niños en su escuela, lo cual influyó en su cambio físico, como lo menciona el portal Redbook.

En 2006 tocaba música country, tenía unos rizos que sobresalían, vestía como de manera dulce y se destacaba por vestir como una princesa. Sin embargo, mientras se alargaba el camino de su carrera, decidió cambiar de rumbo y enfocarse en el pop.

A partir de entonces, su aspecto físico angelical y dulce se quedó atrás junto al country, pues llegó una Taylor diferente con un aspecto más adulto, apasionante, maquillaje atrapador, labios rojos y figura esbelta.

Se estima que, aproximadamente en 2020, la artista se sometió a un aumento de senos por las críticas que recibía por parte de la gente, como lo explica en la revista Hola.

Ante esto, fue señalada porque la cantante era una de las mujeres que más hablaba de la aceptación, amarse como se nace y aceptarse como se va creciendo. No obstante, ninguna de las críticas cambió la opinión de Taylor y decidió salir con blusas que resaltan el cambio en sus pechos.