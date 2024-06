¿Qué hay detrás de Butterfly, el éxito monumental de Crazy Town?

La mezcla única de rap y rock de finales de los 90 e inicios de los 2000 está incompleta sin mencionar a Butterfly de Crazy Town.

Se trata de la canción que no solo catapultó a la banda a la fama mundial, sino que también dejó una huella indeleble en la música.

El mundo la recordó tras la muerte de Shifty Shellshock, el líder de la banda.

Más noticias

Lanzado el 24 de octubre de 2000 como el tercer sencillo de su álbum debut ‘The Gift of Game’, Butterfly no estaba destinada originalmente a ser un éxito monumental.

¿Cómo nació Butterfly?

La banda era conocida por un sonido más pesado como en canciones como Toxic y Darkside. El vocalista Shifty Shellshock compuso la canción inspirada por una mujer con la que estaba saliendo en ese momento, marcando un cambio significativo en las temáticas de la banda hacia algo más romántico y menos estereotipado.

Este giro también incluyó un sorprendente sampleo de Pretty Little Ditty de Red Hot Chili Peppers. Fue la primera vez que la icónica banda permitió que otra usara su música.

El video musical, dirigido por Honey (conocido por su trabajo en efectos visuales en películas como ‘The Matrix‘), es una obra visual que refleja la estética de la época y la temática lírica de la canción.

Ambientado en un bosque onírico, el video captura la esencia romántica de la canción mientras explora temas de sexualidad y atracción.

A pesar de su éxito global, Butterfly también enfrentó controversias; fue señalada por la Comisión Federal de Comercio en 2001 como inapropiada para menores de edad.

Butterfly no solo consolidó a Crazy Town como un nombre reconocido en la escena musical, sino que también se ha convertido en un himno.

¿Qué pasó con Shifty Shellshock?

El vocalista de Crazy Town, Seth Binzer, conocido artísticamente como Shifty Shellshock, falleció el lunes a los 49 años, y hoy, miércoles 26 de junio de 2024, se reveló finalmente el motivo de su lamentable e inesperado deceso.

De acuerdo con Howie Hubberman, el representante del cantante quien habló con Rolling Stone, Binzer perdió la vida a causa de una sobredosis accidental de drogas.

De acuerdo con el informe, Seth fue encontrado sin vida en su domicilio en L.A, según el informe del forense del Condado de Los Ángeles.