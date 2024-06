Un miembro de BTS emocionó a sus Army con el anuncio de su próximo proyecto titulado TYPE 1. ¿Producción de fotos? ¿Canción? ¿Álbum?

El anuncio vino acompañado de una imagen de portada intrigante que capturó la atención de sus seguidores. En la foto, el miembro de BTS aparece sin camisa apoyado contra una pared, con una mano descansando en la cintura.

La imagen incluye un texto en escritura blanca que dice: “Todavía me pregunto, me pregunto, hermosa historia/ Todavía me pregunto, me pregunto, la mejor parte/ Todavía me pregunto, me pregunto, la próxima historia/ Quiero hacerte mía”.

¿Quién es el integrante de BTS que emocionó a sus fans?

Se trata de V y este nuevo proyecto sigue al exitoso sencillo en inglés de FRI(END)S.

Anteriormente, en septiembre de 2023, lanzó el EP ‘Layover’. Lo hizo poco antes de iniciar su servicio militar junto a otros miembros de BTS.

Un músico talentoso

V ha sido un éxito tanto en solitario como con BTS, logrando colocar cuatro canciones en el Billboard Hot 100, incluyendo FRI(END)S.

Su canción Slow Dancing alcanzó su posición más alta en la lista en 2023, debutando en el puesto 51.

El cantante había anticipado que tenía preparados varios proyectos para su período fuera del grupo, expresando su tristeza por no poder interactuar con ARMY, el nombre oficial de los seguidores de BTS, durante este tiempo.

Sin embargo, su compromiso con la música sigue siendo fuerte, y TYPE 1 promete ser otro hito en la carrera de V como artista solista.

El lanzamiento de su nuevo proyecto está programado para el 9 de julio, según reveló en sus redes sociales.