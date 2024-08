Universal Pictures llevará al cine las memorias de Britney Spears, ‘The Woman in Me’, en formato de biopic. Jon Chu, reconocido por su trabajo en la exitosa película ‘Crazy Rich Asians’ y director de la próxima adaptación del musical ‘Wicked’, se encargará de la dirección. Marc Platt, conocido por su destacada producción en Hollywood, estará a cargo de la producción del filme.

La decisión de Universal de adaptar el libro de Spears al cine se basa en el éxito rotundo de la publicación, que se lanzó en 2023 y rápidamente se convirtió en un fenómeno de ventas.

El libro ha vendido más de 2,5 millones de copias solo en Estados Unidos. La narrativa, que ofrece una visión íntima de la vida de la estrella del pop, incluye detalles reveladores, como el aborto espontáneo que Spears sufrió durante su relación con Justin Timberlake.

Britney Spears compartió su entusiasmo por el proyecto a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter). En un mensaje, expresó su emoción por trabajar con Marc Platt y mencionó la expectativa que tiene por este nuevo proyecto cinematográfico.

“Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con Marc Platt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas… estén atentos”, escribió la intérprete de Baby One More Time.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥