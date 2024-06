Bill Cobbs, de ‘El guardaespaldas’, murió a los 90 años. Bill Cobbs fue un actor estadounidense; nació el 16 de junio de 1934 en Cleveland, Ohio.

Es conocido por su prolífica carrera en cine y televisión, donde interpretó una amplia variedad de roles a lo largo de décadas. Según Infobae, apareció en más de 120 producciones.

Cobbs apareció en numerosas películas, incluyendo ‘The Bodyguard’ (1992), ‘Demolition Man’ (1993), ‘Night at the Museum’ (2006) y ‘Oz the Great and Powerful’ (2013), entre otras.

En ‘El guardaespaldas’, Cobbs interpretó a Bill Devaney, un integrante del equipo de Witney Huston, y compartió pantalla con Kevin Costner.

Además, participó en diversas series de televisión, como ‘The Gregory Hines Show’, ‘I’ll Fly Away’, ‘The Michael Richards Show’ y ‘Go On’, entre otras.

Su carrera en el cine y la televisión fue reconocida por su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles dramáticos hasta comedias y personajes secundarios memorables.

Cobbs también trabajó en teatro, destacándose en producciones tanto en Broadway como en teatros regionales.

Según Chuck I. Jones, publicista del actor, el deceso se produjo en la noche del martes, en la casa que Cobbs habitaba en Riverside, California.

“Como pareja querida, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, escribió en redes sociales, en cambio, uno de los parientes de Cobbs.