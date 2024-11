Beyoncé amplió su dominio en los Grammy al sumar varias nominaciones a su impresionante récord de casi 100 menciones a lo largo de su carrera.

Con este nuevo logro, la cantante texana se enfrenta a una nueva generación de artistas pop, como Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX. Ellos también destacan en las nominaciones de la 67ª edición de los premios.

Con su álbum ‘Cowboy Carter‘, Beyoncé reafirma su relevancia, pero también incursiona en el mundo de la música country, una categoría en la que es nominada por primera vez.

Esta podría ser su oportunidad de ganar el codiciado Grammy a Álbum del Año, un título que ha aspirado a lo largo de su carrera, pero que hasta ahora no ha logrado conquistar.

Además, competirá en otras categorías como Canción del Año y Grabación del Año por su tema Texas Hold ‘Em. En total, la cantante sumó 11 nominaciones en esta edición.

Beyoncé es la artista negra que hace historia en los Grammy

El camino de Beyoncé a los Grammy también contrasta con su reciente desaire por parte de la Asociación de Música Country (CMA), que no la incluyó en sus nominaciones.

A pesar de esto, su estatus sigue creciendo, consolidándola como la artista negra con más nominaciones en la historia de los Grammy, superando a Kanye West y Kendrick Lamar.

Otros artistas con más menciones en los Grammy 2025

Las jóvenes promesas del pop también se hicieron notar. Charli XCX es la segunda artista más nominada con siete menciones, mientras que Sabrina Carpenter y Chappell Roan acumulan seis. Ambos competirán en las principales categorías de los Grammy, incluyendo Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo.

Billie Eilish, con su tercer álbum ‘Hit Me Hard and Soft‘, regresa a los Grammy con siete nominaciones, mientras que Taylor Swift sigue haciendo historia al ser la artista más nominada en Álbum del Año gracias a ‘The Tortured Poets Department’.

¿Cuándo se celebran los Grammy 2025?

La ceremonia de premiación de la edición 67 de los Grammy será el 2 de febrero de 2025. Este reconocimiento contempla 91 categorías.