La edición número 37 de Premio Lo Nuestro promete emociones fuertes, reflectores y, sobre todo, un encuentro que tiene a todos hablando. Belinda y Ángela Aguilar estarán en un mismo lugar.

El Kaseya Center de Miami, Florida, será el escenario de este encuentro. La transmisión se podrá ver a través de Univisión, desde las 19:00 (hora de Ecuador).

Belinda llega con su tema La Cuadrada, una colaboración con Tito Double P. Además, compite en la categoría de Mejor Combinación Femenina, igual que Ángela.

Ángela no se queda atrás, pues fue nominada en ocho categorías, incluyendo Canción del Año y Álbum del Año. Además, ofrecerá una presentación especial que promete ser inolvidable.

Pero ¿qué hay detrás del encuentro entre Ángela Aguilar y Belinda?

Muchos creen que la supuesta rivalidad entre Ángela y Belinda se debe a Christian Nodal, pero se dice que la realidad es otra.

Según la cantante Ana Bárbara, todo comenzó por la canción En realidad, que ella compuso. En 2019, Ana Bárbara ofreció el tema a Belinda, pero el proyecto no se concretó.

Ante esto, Ana Bárbara le dio la canción a Ángela Aguilar, quien la interpretó y la convirtió en un éxito en 2021, según una nota publicada en Univisión.

¿Dónde estará Christian Nodal?

Aunque no se ha confirmado su asistencia, el cantante también fue nominado en varias categorías. De asistir, sería un reencuentro triple.

Además, recordemos que hace poco Belinda lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta a Nodal: “Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no he dejado una familia nunca”.

Nodal fue duramente criticado tras separarse de Cazzu, madre de su pequeña hija.