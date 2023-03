Belinda fue acosada por un fan en pleno concierto

Belinda fue acosada por un hombre mientras estaba en un concierto. Foto: Instagram @belindapop

La cantante Belinda se encontraba en un concierto, usando un vestido rojo en la Feria de las Fresas en Guanajuato, México, cuando un hombre subió al escenario para abrazarla sin su permiso.

Visiblemente molesta

Almudena Barragán, en una publicación de diario El País, explicó que la cantante fue tocada sin su consentimiento por un hombre que interrumpió su actuación y burló el cerco de seguridad. El fan se subió a la tarima y abrazó fuertemente por la cadera a la artista, al grito de: "Belinda, te amo".

Un fan perturbador

Según los informes, el hombre trató de tocarla de manera inapropiada. La cantante de inmediato se alejó y le pidió al hombre que se retirara, pero éste continuó intentando acercarse a ella. Finalmente, la seguridad del evento logró intervenir y sacar al acosador del lugar.

La cantante mantuvo la calma pese al incómodo momento y aseguró al hombre que si la soltaba, no le iba a pasar nada. "Si respiras y te relajas, te juro que no te van a amarrar", le dijo al supuesto fan.

Mensaje en redes

Belinda decidió hablar sobre lo ocurrido en sus redes sociales. "En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda". Cerró el texto con un par de emojis de rostros tristes.

