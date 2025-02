Una leyenda de la salsa ‘bendijo’ el nuevo álbum de Bad Bunny, ‘Debí tirar más fotos‘. El icónico trombonista y productor, conocido por su trabajo con Héctor Lavoe y Rubén Blades, derrochó elogios para el ‘Conejo Malo’ por su incursión en la salsa

El cantante puertorriqueño conocido por su innovador estilo musical y su impacto en la cultura urbana, lanzó, el pasado 5 de enero de 2025, su nuevo álbum titulado ‘Debí tirar más fotos’.

Ese trabajo discográfico fue muy esperado por sus seguidores y se suma a una serie de éxitos que consolidaron su carrera en la música latina y urbana.

View this post on Instagram

Este último trabajo se caracteriza por su enfoque crítico hacia la situación en Puerto Rico. El artista expresa su preocupación por la gentrificación y la pérdida de identidad cultural.

A través de su cuenta de X, Willie Colón, de 74 años, expresó su sorpresa y alegría al ver cómo Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito, incorporó elementos de la salsa en su producción.

“Todo el mundo me está llamando por el grito. Me sorprendió cuando lo vi”, escribió Colón.

El salsero destacó que, en un momento en que la salsa y Puerto Rico necesitan un impulso, Bad Bunny lo hizo de una manera “reflexiva y respetuosa”.

Todo el mundo me está llamando por el grito. Me sorprendió cuando lo vi. En un momento en el que la salsa y Puerto Rico necesitan un impulso. Benito, lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa. Me alegra ver esta evolución.