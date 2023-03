Asamblea condecoró a Roberth Ordóñez con el mérito cultural Vicente Rocafuerte

El artista lojano durante su reconociento en el pleno de la Asamblea Nacional. Foto: En Vivo Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional condecoró con el mérito cultural Vicente Rocafuerte a Roberth Ordónez durante la sesión Nº 858 desarrollada en la mañana del jueves 23 de marzo de 2023.

Roberth Ordoñez recibió este reconocimiento luego de consagrarse ganador del programa internacional de imitación “Yo soy Chile”.

Reconocimiento

Durante el tercer punto del orden del día de la sesión, Roberth Ordóñez fue invitado a entrar al plenario de la Asamblea. De fondo, la canción Melina del cantante español Camilo Sesto le daba la bienvenida.

El acto de ceremonia inició con un video de resumen de la participación del imitador en el concurso realizado en Chile.

A continuación, la asambleísta Johanna Ortiz, en representación de los cuatro legisladores de la provincia de Loja, fue la encargada de dirigir las palabras de reconocimiento para Ordóñez.

Ortiz felicitó a su coterráneo: "a pesar del abandono que sufre nuestra provincia de Loja, nos alegra y emociona lo logrado, hoy estamos reunidos para reconocer a nivel nacional el triunfo artistico y cultural que ha construido Robert junto al apoyo incondicional de su familia", dijo la legisladora.

Entregamos Condecoración Vicente Rocafuerte al mérito cultural al lojano Roberth Ordóñez. Su talento y esfuerzo son ejemplo de la unidad de un pueblo, dejando de lado por instantes diferencias y la dura realidad que atravesamos los ecuatorianos.

¡Gracias por las alegrías! pic.twitter.com/s6CnLitp8G — Johanna Ortiz (@johaortizv) March 24, 2023

La asambleísta afirmó que este acto era un reconocimiento para el esfuerzo de todos los artistas que luchan y resisten con su arte en el país.

Luego de las palabras de Ortiz, la entrega formal de la condecoración con la medalla lo realizó el presidente de los legisladores, Virgilio Saquicela.

Durante la colocación de la insignia y la entrega de una placa por parte del asambleísta por Loja, Manuel Medina, de fondo se escuchó la canción Jamás, interpretada por el Camilo Sesto ecuatoriano.

Roberth Ordóñez en su intervención ante la Asamblea aprovechó para agradecer a todos quienes lo acompañaron durante su carrera artística.

"Es un privilegio estar en este lugar, estoy muy agradecido con los cuatro asambleístas de Loja que hicieron posible esto (...), no fue un camino fácil sino un camino de luchas constantes, pero me siento muy feliz de estar hoy aquí pese a los momentos duros que atraviesa nuestro país", dijo Ordóñez.

Finalmente, los presentes en el pleno de la Asamblea, le brindaron un último aplauso al artista mientras este se retiró junto a su esposa y a sus tres hijos.

La sesión 858 del pleno de la Asamblea tenía planificado dentro del orden del día, reconocer al artista lojano durante el segundo punto; sin embargo, la ceremonia de condecoración fue trasladada al tercer punto para dar paso antes al primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Conteción, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás familiares de Víctimas de Femicidio.

La sesión finalizó con un último cuarto punto del orden del día: el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Acceso a la Conectividad y Alfabetización Digital.

¿Quién es Roberth Ordóñez?

Ordóñez es oriundo de la provincia de Loja, al sur del país. El artista tiene 29 años.

El imitador del español, Camilo Sesto, ganó el primer lugar en el concurso chileno de Chilevisión "Yo Soy".

El lojano se alzó con la victoria luego de concursar con 11 imitadores más, entre los cuales se encontraba la orense, Lina Ojeda, imitadora de Laura Pausini. Ojeda ganó el tercer lugar del programa.

El ganador de la quinta temporada contó que se sentía acabado musicalmente antes de recibir la invitación para participar en el programa. "Yo ya no hacía música, trabajaba de bodeguero en Ecuador cuando me llamaron para venir acá, me cambió la vida, muchas gracias a quienes confiaron en mí", afirmó.

Desde los 13 años apareció en pantalla para demostrar su talento en el canto, pero fue hasta 2018 cuando se dio a conocer como doble del cantante español Camilo Sesto durante la quinta temporada del show Yo me llamo, producido por un medio de televisión local.

Loja reconoció al artista

El miércoles 22 de marzo en la ciudad de Loja, el artista ecuatoriano fue reconocido por la provincia en donde nació.

A través de una ceremonia por parte de la Gobernación de Loja, el prefecto Fredy Bravo reconoció la trayectoria de Ordóñez y le felicitó de manera pública por su logro en Chile.

Ceremonia de reconocimiento a Roberth Ordóñez. Foto: Twitter Gobernación de Loja

