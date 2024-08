El actor estadounidense Anthony Hopkins enterneció a los usuarios de Instagram tras publicar seis fotografías. Hasta este 19 de agosto de 2024, la publicación sumaba 820 000 Me Gusta y decenas de comentarios.

“Eso hace que te admire más”. “Todo un Karencio”. “Te quiero demasiado Anthony Hopkins”.

Anthoyn Hopkins, de 86 años, publicó seis fotografías de gatos; hay uno de color blanco y otro de tono naranja. También hay un negro y un gris; se observan hasta seis felinos diferentes.

El carrusel de fotos comienza con una imagen conmovedora del propio Hopkins abrazando a un pequeño gato, con la descripción “Desde Ouarzazate, Morocco, con amor”.

Anthony Hopkins es un verdadero cat lover

El actor, protagonista de filmes como ‘The Silence of the Lambs’ (1991), ‘The Remains of the Day’ (1993), ‘The Father’ (2020), ‘Hannibal’ (2001), entre otros, es reconocido por su inmenso amor hacia los gatos.

Sufrió mucho, también sus seguidores, por la pérdida de su gato Mischief en 2020. Mischief era un gato de la raza Maine Coon y era muy querido por Hopkins.

El actor expresó su dolor por la pérdida de su animal de compañía a través de las redes sociales, compartiendo un mensaje emotivo y fotos del gato.

Anthony Hopkins perdió a otro gato

La muerte de Mischief fue un momento difícil para Hopkins, quien había desarrollado un vínculo muy especial con su mascota.

Más tarde murió Nibblo; fue el 25 de septiembre de 2022. Hopkins compartió momentos con ese gatito desde 2009.