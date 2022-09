La actriz Anne Hathaway recreó su 'look' de la película 'El Diablo viste a la moda'

La actriz vistió al estilo del personaje Andy Sachs en desfile de Michael Kors en Nueva York. Foto: Instagram @annehathaway

Redacción Elcomercio.com

Luego de más de 15 años del estreno de ‘El Diablo se viste a la moda’, una película icónica de los 2000, Anne Hathaway, la actriz recordada por su personaje de Andy Sachs conoció finalmente Anna Wintour.

Anna Wintour es editora jefa de la edición estadounidense de la revista Vogue, desde 1988), la ‘Miranda Priestly’ de la vida real.

El encuentro se dio durante la 'New York Fashion Week' para asistir al desfile de Primavera 2023 de Michael Kors, donde ambas se sentaron juntas y derrocharon estilo y mucha elegancia.

Hathaway se ha convertido en todo un ícono de la moda tras su protagonización en la película y en más de una oportunidad le ha hecho un guiño al estilo de Andy. La famosa destaca por su belleza, sencillez y glamour.

Este encuentro de ambas ha sido un regalo para los fans de ‘El Diablo se viste a la moda’ y para tal momento, la actriz decidió recrear el look que llevó la asistente en la escena final de la película cuando va a la entrevista de trabajo en 'The New York Mirror' y se encuentra con Miranda.

Aunque no se trataba de la misma pieza, Anne lució un vestido de punto con cuello de tortuga y un abrigo café que simula piel de cocodrilo.