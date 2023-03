Ana Torroja ofrecerá un regalo al final de sus 'shows' en Ecuador

La cantante española Ana Torroja visitará el país con el tour 'Volver'. Foto: Instagram @ana_torroja

Ana Torroja, cantante, compositora y exlíder de la banda Mecano, habló con EL COMERCIO. Detalló momentos especiales que suceden durante sus 'shows'. También habló de sus proyectos.

La artista se presentará en Guayaquil, el viernes 30 de marzo, a las 20:30, en el Gran Salón Isabela del Hilton Colón. En Quito, cantará el 1 de abril, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.

Tour 'Volver'

¿Cómo nació la idea de incluir a Quito y Guayaquil en la gira 'Volver'?

Desde que terminó la pandemia y se retomaron los conciertos en directo he recorrido diferentes países de América Latina, EE.UU. y España. Yo quiero mucho a Ecuador, y se dio la oportunidad de reencontrarme con el público.

¿Por qué la gente no puede perderse estos 'shows'?

Porque es un concierto con una banda sonora. Quienes asistan podrán disfrutar de grandes canciones; a algunas las interpreté en mi época en Mecano. Otras melodías son de mi carrera en solitario. Este concierto será como un viaje en el tiempo. Quienes asistan cantarán desde que arranca hasta el final.

¿Cuál es el momento más especial de los conciertos?

Al final de la presentación ofrezco un regalo especial a la gente. Me quedo sola con el público. Yo lo llamo peticiones del oyente. Me piden que cante algunos temas que no estaban en el 'set list' o repertorio de canciones. Entonces cantamos juntos ‘cachitos’ de canciones. Es un momento mágico. Para aquellos que sienten nostalgia, lo disfrutarán al 100%. Es una fiesta para todos.

La escencia de los ecuatorianos

¿Qué es lo que más le gusta de Ecuador?

Pienso que a un país lo hace su gente. Los ecuatorianos tienen su esencia, muestran timidez, son prudentes, respetuosos y a la vez muy apasionados. Tienen ganas de disfrutar la vida. Es una mezcla maravillosa y mágica. Quito y Guayaquil son espectaculares, justamente porque las personas definen a un país.

¿Qué planes o proyecciones musicales tiene para este año?

Está planeada una gira en México, además de la visita de verano en España. Antes de terminar este 2023 cerraré el tour 'Volver', en el que ya voy tres años. Luego de eso, para el siguiente año, espero sacar canciones nuevas o un disco y preparar una nueva gira.

Gira en España

¿Cómo es la gira de verano?

Es al aire libre. En realidad hay mucha fiesta en todas partes de España durante el verano, con mucho público. Es todo muy divertido. Al igual que en Quito y Guayaquil, será impresionante también.

¿Durante su gira viaja con algún miembro de su familia?

No, las giras las hago con 'management' y mis músicos. Durante los 'tours' soy como una monja de claustro. Me gusta estar en una habitación, relajada, y darlo todo en el 'show'.

¿Cómo se encuentra en su vida más personal y familiar?

Estoy muy bien, feliz con mi familia. Es un momento sereno el que vivo.

