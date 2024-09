La célebre cantante británica Adele está explorando nuevas oportunidades, según un informe exclusivo del Daily Mail.

La intérprete de Someone Like You se prepara para un extenso receso en su carrera musical después de finalizar su residencia en Las Vegas.

Durante este período, Adele planea enfocarse en proyectos creativos distintos a la música.

El Daily Mail reveló que Adele ha estado tomando clases intensivas de actuación con un reconocido entrenador de Hollywood.

Fuentes cercanas a la artista indican que Adele está comprometida con esta nueva dirección profesional. “Cuando ella se compromete en algo, lo hace al 100%”, citó el medio británico.

La cantante ha mostrado interés en la actuación durante algún tiempo, aunque había priorizado su carrera musical, que la llevó a vender más de 100 millones de discos a nivel global.

Adele y su fascinación por nuevas facetas

En entrevistas anteriores, Adele mencionó su fascinación por el cine y el teatro, pero no fue hasta ahora que decidió dar el paso hacia esta nueva faceta.

Además, Adele preparó a su equipo para que comunique a estudios y productores su disposición a asumir papeles en películas.

Aunque la idea de protagonizar biopics musicales no le atrae, expresó interés en un papel específico, del cual el creador aún no está listo para trabajar en el guion.

Durante una reciente entrevista con la emisora alemana ZDF, Adele confirmó que no tiene planes de lanzar nueva música en el corto plazo.

“No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto”, dijo. La artista busca un respiro tras años de intensa actividad y pretende dedicarse a otras actividades creativas.