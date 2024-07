Adele hizo una confesión que sorprendió y entristeció a sus fans. Ella es reconocida por temas como Rolling in the Deep, Someone Like You, When We Were Young, Set Fire to the Rain, Easy on Me, Hometown Glory.

¿Que dijo Adele en sus recientes entrevistas?

La aclamada cantante británica Adele reveló que planea tomarse un descanso de los escenarios después de terminar su actual serie de presentaciones.

En recientes entrevistas, la intérprete de Someone Like You compartió sus sentimientos sobre la fama y su deseo de alejarse de la atención pública que ha acompañado su carrera.

Adele se aleja de la música

En una conversación con ZDF, Adele fue clara al expresar que no tiene planes inmediatos para lanzar nueva música.

En cambio, la artista, que ha disfrutado de un éxito rotundo y cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo, afirmó que desea retirarse temporalmente del ojo público.

La decisión parece motivada por su deseo de encontrar un equilibrio entre su vida personal y la fama abrumadora que ha experimentado.

“Extraño todo de antes de ser famosa. Creo que probablemente ser anónima es lo que más echo de menos. No me gusta ser famosa”, confesó Adele en una entrevista.

La cantante, conocida por su emotiva voz y sus profundos temas musicales, añadió que lo que verdaderamente le apasiona es la creación y recepción de su música, un proceso que considera “bastante único” y casi inalcanzable para la mayoría de los artistas.

¿Por qué Adele se aleja de la música?

Adele también mencionó su intención de utilizar este descanso para reconectar con su paz interior y equilibrar su vida personal con el arte que tanto ama.

“Lo que amo es poder hacer música todo el tiempo, y que la gente la reciba bien y le guste”, comentó, destacando que el lado menos favorable de la fama es algo que definitivamente quiere evitar por ahora.

Entre sus temas más populares están:

Someone Like You

Esta balada emocional sobre la ruptura amorosa es una de las canciones más icónicas de Adele; forma parte del álbum ’21’. Su potente letra y la interpretación conmovedora han resonado profundamente con el público.

Rolling in the Deep

También del álbum ’21’, este sencillo mezcla elementos de soul, pop y blues. Su ritmo enérgico y la voz poderosa de Adele hicieron de esta canción un éxito internacional y la llevaron a ganar varios premios.

Hello

El sencillo principal de su tercer álbum, ‘25′; marcó el regreso de Adele después de un breve descanso. La canción recibió elogios por su letra introspectiva.

Set Fire to the Rain

Otra joya de ’21’, esta canción combina la fuerza vocal de Adele con una producción dramática. La letra, que trata sobre una relación tumultuosa, es ampliamente apreciada por su intensidad emocional.

When We Were Young

Parte del álbum ’25’, este tema nostálgico explora los recuerdos de una relación pasada. Su emotiva letra y la entrega vocal de Adele la convirtieron en una favorita entre los fans.

Chasing Pavements

Lanzada en 2008 como parte de su álbum debut ’19’, esta canción refleja el estilo distintivo de Adele y su habilidad para mezclar el soul con el pop.

Easy on Me

Lanzada en 2021 como el primer sencillo de su álbum 30, esta canción marca el regreso de Adele después de varios años y aborda temas de vulnerabilidad y auto-reflexión.

Hometown Glory

Esta canción de su álbum debut ’19’ es un homenaje a su ciudad natal, Londres.