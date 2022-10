Atriz de ‘La Rosa de Guadalupe’ recibe críticas por su acento colombiano

Youlin Adriana Moscoso (derecha) es la mamá en la ficción de la joven. Foto: Televisa

‘La Rosa de Guadalupe’ es una de las producciones más conocidas de México por sus historias de drama, amor y superación, en las cuales siempre aparece la ayuda de la Virgen para que sus protagonistas logren lidiar con los problemas.

Uno de sus relatos recientes acaparó la atención de los televidentes colombianos, quienes han criticado el acento que las actrices tienen para representar a Colombia, pues acuden a frases y expresiones que -para muchos- resultan hasta extrañas.

El capítulo de 'La Rosa de Guadalupe', desarrollado por la empresa de medios Televisa, que se tituló ‘Donde pertenece el corazón’ quiso retratar cómo Gema, una chica colombiana, migra con su mamá a México. Tan pronto ingresa al colegio, es objeto de xenofobia por parte de sus compañeras mexicanas, lo cual la hace vivir situaciones complejas y sumirse en depresión.

En la Rosa de Guadalupe hicieron un capítulo sobre una mamá e hija colombianas inmigrantes en México y es la peor interpretación del acento colombiano en la historia de la televisión. 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/24Up3cAmOX — Óscar P. (@oscarpel) October 28, 2022

El rechazo ha surgido desde que en los primeros minutos se oye hablar a la actriz de 'La Rosa de Guadalupe', Ana Sofía Girmont, quien le da vida en la pantalla a Gema, tratando de imitar un acento paisa, a veces pastuso, en otros apartados rolo o bogotano… Al punto que resulta mezclando la forma de hablar tan diversa del país.

Vengo de Colombia, nos mudamos porque mi mamá consiguió un nuevo trabajo. Tuve que dejar mis llavecitas y no tuve tiempo de despedirme de ellos -menciona la joven cuando se presenta ante el salón.

¿De tus qué? -replica una de sus compañeras.

Mis llaves, mis parceros -contesta Gema en la ficción.

-contesta Gema en la ficción. Qué raro hablas -sentencia.

Y la extrañeza, no solo para los personajes ficticios de 'La Rosa de Gudalupe', sino para los televidentes colombianos se extiende por casi una hora del episodio. “Usted es una petarda”, “a mí también me chimba conocerte” o “eres un churro”, menciona la actriz.

“Nosotros no hablamos así”, “yo no entiendo porque exageran tanto”, “combinaron todos los acentos y jergas colombianas. Parece más una burla”, “me divertí mucho, me hizo reír esa mezcla de acentos y hasta los dichos”, “si la mamá es de Pereira y el papá de Nariño, me parece verosímil”, son algunos de los mensajes que han dejado los internautas luego de conocer la historia.

‘Eso quiere decir que nos están viendo’

La actriz de 'La Rosa de Guadalupe', Youlin Adriana Moscoso, es quien interpreta a la mamá de Gema. Al conocer la ola de reacciones por el capítulo, salió en defensa de la producción y reveló que es colombiana.

“Sé que se ha generado bastante controversia. Sin embargo, eso quiere decir que nos están viendo. Nos gusta mucho. La producción de ‘La Rosa de Guadalupe’ hace un trabajo increíble, de verdad que investigó para hacer este caso”, dijo en un video de su cuenta de Instagram.

Moscoso además hizo una comparación: “Lo mismo pasaría si Colombia hace un caso de mexicano. A lo mejor el mexicano dice ‘así no hablamos, así no comemos’”.

La artista enfatizó en que hicieron “todo el esfuerzo” para abordar la xenofobia en el audiovisual. “Respetados todas las opiniones porque para eso es la serie”, añadió.

Para despedirse de los internautas, compartió que nació en Pitalito, Huila, pero ahora reside en México y trabaja para Televisa. “Orgullosa de ser de mi tierra. Les mando un abracito”, concluyó.

Por su parte, Ana Sofía Girmont no ha hablado por el acento imitado en el papel de Gema. Solo compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que expresa “qué chimba conocerte, parce”.