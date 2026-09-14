Actor de ‘Rebelde’ se entera en vivo del difícil momento de Estefanía Villarreal

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Todo ocurrió durante una entrevista que Alfonso Herrera ofrecía al programa Sale el Sol. El actor hablaba con la prensa cuando recibió una noticia que no esperaba.

La conversación cambió cuando le preguntaron por Estefanía Villarreal, su excompañera en la telenovela ‘Rebelde’.

Poncho Herrera se enteró en plena entrevista

Poncho Herrera reacciona al mensaje de Estefanía Villarreal sobre su depresión.

Herrera reconoció que desconocía el momento emocional que atraviesa la actriz.

“Me acabas de decir algo que desconocía”, respondió al ser informado sobre su situación.

El actor prefirió no opinar sobre algo que acababa de conocer, pero sí aprovechó para enviarle un mensaje de cariño.

“Todo mi cariño a Estefanía, sabe que la quiero enormemente. Es una persona maravillosa”, afirmó.

Su reacción ocurrió después de que Villarreal compartiera un preocupante mensaje en sus historias de Instagram, relacionado con la depresión y la ansiedad.

El mensaje que preocupó a sus seguidores

Publicación de Estefanía Villarreal.

La actriz escribió una reflexión en la que habló de su estado emocional y expresó sentirse sobrepasada.

La publicación generó preocupación entre sus seguidores. Hasta el momento, según la información proporcionada, Villarreal no ha ofrecido nuevas declaraciones después de ese mensaje.

Otros actores de ‘Rebelde’ también reaccionaron

Actriz de ‘Rebelde’ habló de Estefanía Villarreal.

Días antes, María García, recordada por interpretar a Alicia Salazar, habló sobre Villarreal en el programa De primera mano.

La actriz pidió comprensión ante la situación y señaló que no se puede saber por lo que está atravesando otra persona.

Así, el mensaje de Estefanía Villarreal volvió a poner en contacto a varios integrantes del elenco de ‘Rebelde’, mientras sus compañeros expresan públicamente su apoyo.

Este tema tiene algunas similitudes con la historia del actor Fabián Ríos que encendió las alarmas al pedir una cadena de oración por la salud de su compañero Francisco Bolívar.

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