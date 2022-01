Actor Andrés García: ‘Estoy tratando de establecer una relación con la muerte’

Redacción Elcomercio.com

El actor dominicano radicado en México Andrés García, conocido por su actuación en la novela ‘El privilegio de amar’, contó en su canal de YouTube que se encuentra delicado de salud.

A sus 80 años el hombre que encarnó al personaje de Andrés Duval en la mencionada telenovela dice que son varias las dolencias que acarrea. El 28 de enero del 2022 dijo sentirse muy cansado, como cuando padecía leucemia hace 30 años.

“Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, contó en el video.

El actor dio detalles de su estado de salud debido a que el 18 de enero reveló que necesitaba una trasfusión de sangre pues desarrolló una condición en la médula espinal que afecta sus niveles de hemoglobina.

Video: YouTube / Canal: Andrés García

Por ello se encuentra con un proceso de medicación pero recalcó que la trasfusión es importante; proceso que se ha complicado por la falta de un donante ya que, dice, su sangre es particular.

García además reveló que sí tiene miedo a morir. “Aunque uno diga que es muy macho, y aunque sea uno muy macho, siempre cuando te dicen: ‘Oye, manito, te vas a morir en seis meses’, pues algo pasa (…) sí se saca uno de onda”, explicó.

No es la primera vez que el también productor habla sobre la muerte, debido a su deterioro en la salud. En días pasados concedió una entrevista para el programa Al rojo vivo y confesó que se prepara mentalmente para morir.

“Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte“, dijo. ¿Cómo logra esa relación?, le preguntaron a lo que respondió: “Lo percibo y hablo con ella casi todos los días (con la muerte). (Le pregunto) cómo va a ser el encuentro, yo creo que nos estamos entendiendo”, sentenció.