'Cómo entrenar a tu Dragón 3': Seis claves del adiós de Hipo y Chimuelo

El director de DreamWorks Dean DeBolis, responsable de la trilogía 'Cómo entrenar a tu Dragón', ha presentado en Madrid la tercera y última entrega de las aventuras de Hipo y Chimuelo. El viaje de estos dos grandes amigos llega a su fín, y su última aventura promete estar repleta de emoción tal y como apunta el nuevo tráiler lanzado por Universal Pictures.

DeBlois se ha acercado junto al productor Brad Lewis al Cine Proyecciones de Madrid para ofrecer un primer vistazo exclusivo a algunas secuencias de la película 'Cómo entrenar a tu Dragón 3', que llegará a los cines el próximo 22 de febrero. CulturaOcio.com ha estado allí, y esto es lo que nos tiene preparado el equipo de DreamWorks para el fin de la trilogía vikinga.



Escasez en la isla



La trama de la película parte de una perfecta convivencia entre dragones y humanos en Isla Mema. Hipo es el nuevo líder del poblado, y dedica su tiempo a liberar a dragones atrapados por los cazadores. Pero hay un problema. Los recursos naturales de la isla se están acabando a causa de la superpoblación, y los dragones necesitan un nuevo lugar para vivir.



Una compañera para Chimuelo



En una de éstas misiones de rescate, Chimuelo conoce a una joven dragona muy similar a él pero de color blanco, perteneciente a una raza conocida como los Furia Luminosa, de la que rápidamente cae locamente enamorado.



"El problema es que la dragona ha vivido siempre entre dragones, sin contacto humano. Viene del lugar donde nacen los dragones, y quiere mostrarle a Chimuelo su mundo", explica el director sobre la secuencia.



Así es Furia Luminosa



"Cuando diseñamos a Chimuelo, nos fijamos en los movimientos y la agilidad de una pantera. Queríamos que fuese amenazador, pero también que fuese suave, como una mascota. Fusionamos la imagen de la pantera con una salamandra y le dimos una personalidad entre gato y perro". "La hembra de Furia Luminosa es distinta en varios aspectos. Se asemeja más a una leona, es más delgada y más ágil. Y tiene esa extraña habilidad de reflejar la luz en sus escamas, como un espejo, para hacerse invisible en pleno día", añade DeBlois sobre la creación de los personajes.



Un nuevo villano



Mientras Chimuelo conoce a su nueva amiga y el amor extiende poco a poco sus hilos, aparece el que será el nuevo villano de la saga. Grimmel es un temible cazador de dragones responsable de la aniquilación de los Furia Nocturna.



Obsesionado con acabar con la especie, centra su atención en Chimuelo, el último Furia Nocturna, amenazando con acabar con todo el poblado si no le entregan al joven dragón. Su entrada en escena se produce entre llamas y ácido de dragón, una secuencia de las más difíciles de rodar, según el propio DeBlois.



"La escena de Grimmel fue de las más difíciles de toda la película. Queríamos que todo fuese un plano secuencia, con la cámara moviéndose de un lado a otro, como en la película de El Renacido. Tuvimos al equipo trabajando durante dos meses sólo en ésta secuencia", añade. "Hay fuego, y agua, y ácido de dragón. ¿Qué más se nos puede ocurrir?", explicó a su vez Brad Lewis.



Con su hogar bajo la terrible amenaza de Grimmel, Chimuelo e Hipo deberán buscar un nuevo hogar para los dragones. Y es entonces cuando Hipo recuerda una vieja leyenda que le contó su padre sobre un mundo subterráneo de dónde vienen todos los dragones. El Mundo Oculto.



El mundo oculto



El Mundo Oculto es como se conoce al lugar donde nacen y viven los dragones libres. Es el hogar donde vive la Furia Luminosa con el resto de dragones, y el verdadero destino de Chimuelo, al que todos tratan como un rey a su llegada.



"Queríamos destacar la importancia de que Chimuelo es el último de su especie. La presencia del villano Grimmel reafirma ésta idea, pero es en el Mundo Oculto donde vemos la importancia de ser un Furia Nocturna".



"Y si, para los que os habéis fijado bien aparece una cría de Furia Luminosa en la secuencia del Mundo Oculto. Queríamos dar a entender que, aunque la dragona es única en su personalidad, no es la única de su especie", añadió el director como respuesta a una pregunta de los asistentes.



"El Mundo Oculto se encuentra situado bajo un volcán extinto en mitad del océano. La idea se nos ocurrió a raíz de un sueño que tuve en el que había un agujero en el océano. Queríamos mostrar un mundo que no fuese una simple caverna donde viven los dragones, sino algo más grande", explicó.



Un final para la historia



Tal y como ya explicó DeBlois en anteriores entrevistas, su objetivo con ésta tercera película es cerrar una historia que comenzó hace 8 años, cuando Hipo era un joven que debía dar sus primeros pasos en el mundo adulto.



"En la primera película Hipo era sólo un niño que tenía que aprender a moverse en el mundo de los adultos. En la segunda entrega vimos el paso lógico de la niñez a la edad adulta. Pero para ésta tercera película Hipo tendrá que aprender a valerse sólo, sin la ayuda de Chimuelo".



"Nuestra intención es que 'Cómo entrenar a tu Dragón 3' sea la culminación de una historia dividida en tres películas, con una introducción un nudo y un desenlace. Un viaje de descubrimiento para sus protagonistas". explica DeBlois.



"Además queríamos dar a la historia un final creíble de qué ocurrió con los dragones. Si de verdad existieron, si existen ahora, ¿dónde estarían? Creo que la película responderá muy bien a esa pregunta", concluyó DeBlois la rueda de preguntas.



Habrá que esperar hasta el 22 de febrero, fecha de estreno prevista para 'Como entrenar a tu Dragón 3', para averiguar qué le depara el destino a Chimuelo, Hipo y el resto de habitantes de Isla Mema.