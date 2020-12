Falla ensayo de medicamento en complicaciones de covid-19, informa la farmacéutica Novartis

Novartis dijo que un ensayo clínico de etapa avanzada de ruxolitinib sumado a la terapia estándar no mostró una reducción significativa en las complicaciones graves de covid-19, incluida la muerte, las fallas respiratorias que requieren de ventilación mecánica y la admisión en unidades de cuidados intensivos.

El ensayo de RUXCOVID tampoco mostró un beneficio relevante para otros parámetros, incluida la tasa de mortalidad al día 29 y el tiempo de recuperación, sostuvo el lunes la farmacéutica suiza.



Se trata de un nuevo revés para Novartis, que ha buscado readaptar medicamentos para combatir la pandemia del coronavirus.



Novartis licenció ruxolitinib -un inhibidor oral de las tirosinas quinasas JAK 1 y JAK 2- a Incyte Corp para desarrollo y comercialización fuera de Estados Unidos.



Está aprobado bajo el nombre comercial Jakavi en Europa y otras regiones para el tratamiento de pacientes adultos con algunas formas de policitemia vera (PV) y mielofibrosis primaria (MF).



"Si bien el ensayo de RUXCOVID no nos dio los resultados que esperábamos, seguiremos trabajando con la comunidad médica para analizar sus hallazgos para entender mejor el covid-19 y el rol de la inhibición de JAK", dijo John Tsai, jefe de desarrollo global de medicamentos y jefe médico de Novartis.



Los resultados del estudio de RUXCOVID no afectan ningún ensayo en curso de ruxolitinib en enfermedades no relacionadas al covid-19, dijo Novartis.



Ruxolitinib se vende en Estados Unidos como Jakafi.