Duques de Sussex declinan presentar un premio en los Oscar, según revista

Los duques de Sussex, el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, han declinado una invitación para presentar un premio en la ceremonia de los Oscar, según revela este domingo 9 de febrero del 2020, la revista británica Hello.

Según esta publicación, Harry y Meghan recibieron una propuesta para presentar el premio a Mejor Película en la gala de la 92 edición de los premios de la Academia pero declinaron la invitación.



Los organizadores confiaban en que la pareja tomara parte en el evento lleno de estrellas en Los Ángeles en lo que habría sido su aparición de más alto perfil desde que anunciaron su ruptura con la Realeza Británica en enero pasado.



La pareja hizo su primera aparición pública en Miami Beach desde que anunciaron su separación de la monarquía, informó la prensa estadounidense el viernes 7 de febrero.



La pareja participó la noche del jueves 6 de febrero en una gala de la reunión anual de la Cumbre de Inversiones Alternativas, conocida como AIS (Alternative Investment Summit) de la organización financiera JP Morgan.



Durante el evento, realizado en el exclusivo 1 Hotel de la ciudad estadounidense, Enrique dio un discurso sobre salud mental, tema que ha tocado en ocasiones anteriores.



Uno de los presentes, que declinó ser identificado, informó al diario The New York Post que el hijo del príncipe Carlos "también habló sobre el Megxit", como se ha apodado en el Reino Unido a la decisión de la pareja de retirarse de las funciones oficiales de la Casa Real británica.



"Explicó que, aunque ha sido muy difícil para él y Meghan, no se arrepiente de la decisión (...), porque quiere proteger a su familia. No quiere que Meghan y su hijo Archie sufran las experiencias que lo marcaron en su infancia", indicó la fuente.



El diario agregó que la pareja se trasladó desde la ciudad canadiense de Vancouver, donde se prevé que establezcan su residencia, hasta el sur del estado de Florida en un avión privado, pero que habían pasado la noche en la casa de la tenista Serena Williams, situada a hora y media al norte de Miami en Palm Beach.