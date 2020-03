Enfermos del covid-19 pueden ser focos de contagio tras desaparecer síntomas

LEA TAMBIÉN

Un grupo de investigadores descubrió que algunos enfermos leves del covid-19 pueden contagiar el coronavirus hasta ocho días después de desaparecer los síntomas, por lo que recomiendan mantener la cuarentena por otras dos semanas.

Un estudio de los doctores Lixin Xie y Lokesh Sharma publicado este viernes 27 de marzo del 2020 en la revista especializada American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, de la American Thoracic Society, reveló que la mitad de los pacientes que analizaron aún estaba en proceso de eliminar el coronavirus SARS-CoV-2 tras desaparecer los síntomas.



"El hallazgo más significativo de nuestro estudio es que la mitad de los pacientes seguían eliminando el virus incluso después de la resolución de sus síntomas", dijo el coautor principal, Lokesh Sharma, quien es profesor en la Escuela de Medicina de Yale.

​

"Las infecciones más graves pueden tener tiempos de eliminación aún más largos", añadió.



Los investigadores analizaron a 16 pacientes con covid-19 con una edad promedio de 35,5 años, que fueron tratados y dados de alta del Centro de tratamiento en el Hospital General de PLA, en Pekín, entre el 28 de enero y el 9 de febrero.



Los expertos analizaron muestras de hisopos de garganta tomados a todos los pacientes participantes del estudio en días alternos. Los pacientes fueron dados de alta después de su recuperación y confirmación del estado viral negativo por al menos dos pruebas consecutivas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).



Los síntomas principales incluyeron fiebre, tos, dolor en la faringe (faringalgia) y respiración difícil o dificultosa (disnea).



El período de incubación, que es el tiempo desde que se contrajo la infección hasta la aparición de los primeros síntomas, fue de cinco días, menos en un caso.



El estudio reflejó que la duración promedio de los síntomas en esta investigación fue de ocho días, mientras que el tiempo en el que los pacientes permanecieron contagiosos tras desaparecer los síntomas varió entre 1 y 8 días. Dos de los pacientes tenían diabetes y uno tuberculosis.



Los investigadores enfatizaron que todos estos pacientes tenían infecciones leves y se recuperaron de la enfermedad, así como que la muestra de pacientes era pequeña.



Señalaron que no está claro si se observarían resultados similares entre pacientes más vulnerables, como los adultos mayores, aquellos con sistemas inmunes debilitados y pacientes en terapias inmunosupresoras.

​"Se necesitan más estudios para investigar si el virus detectado por PCR en tiempo real es capaz de transmitirse en las etapas posteriores de la infección por covid-19", agregó Lixin Xie.