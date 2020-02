Empresas apuestan por la sustentabilidad para producir sus prendas en este 2020

LEA TAMBIÉN

La sustentabilidad es una de las conversaciones más importantes en la industria de la moda. Un reporte realizado por la consultora británica McKinsey indica que este será uno de los 10 temas claves que guiará la agenda 2020 de la producción de prendas.

En Ecuador, al menos dos marcas reconocidas están trabajando para implementar procesos de fabricación de ropa que impacten menos el ambiente: Pinto y No More Jeans.



Carla Pinto, apoderada de Pinto, da a conocer que la empresa ha estado trabajando durante los últimos años en tres aristas para disminuir la contaminación.



La primera es no hacer ropa desechable. “Es nuestra propuesta de valor como marca”, dice. Explica que las prendas se diseñan con el objetivo de que se mantengan en vigencia temporada tras temporada y con materiales que duren. Además, la materia prima es algodón, un material natural que al fin de su uso se degrada.



La segunda arista es el tratamiento del agua que permite que el líquido usado para tinturar salga limpio y sea reutilizado. Esto se complementa con el empleo de químicos de alta gama, que son menos contaminantes.



Por último, el tercer eje es la reducción de desechos a lo largo de la cadena productiva. Para transportar las prendas a las tiendas ahora se usan maletas de lona y no cajas de cartón. Asimismo, se reúsan las fundas plásticas en las que se empaca cada prenda para su transporte. “Estamos buscando opciones para eliminar el plástico totalmente”, asegura.



Implementar estas medidas ha significado ahorro, pero “el objetivo principal de llevarlas a cabo ha sido por un compromiso con el ambiente”, agrega la apoderada de la marca.



La empresa guayaquileña No More Jeans, por otro lado, está produciendo sus colecciones con dos procedimientos que reducen la contaminación. Uno de ellos es el tratamiento de agua residuales y el otro es el uso de textiles elaborados con algodón reciclado.



No More Jeans es parte del grupo Fullpacktex, con 50 años de trayectoria. Esta firma invirtió USD 50 000 en una planta de tratamiento de agua que reúsa este líquido en un 65% y permite que el agua que se deseche regrese a la tierra como abono.

“Para realizar un jean se usan 5 000 litros de agua, desde que se siembra el algodón hasta que el producto está listo”, menciona Sully González, diseñadora de modas y fundadora de No More Jeans, para explicar la importancia de la reutilización de agua y del reciclaje de textiles.

La segunda iniciativa de esta empresa se ha logrado de la mano de la empresa brasileña Vicunha. Esta usa algodón reciclado para confeccionar telas. “Al no sembrar algodón nuevo, se usa menos suelo, menos agua y menos combustible”, indica González sobre la disminución del impacto.