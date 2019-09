Empresa deberá indemnizar a familiares de hombre que murió durante encuentro íntimo en viaje de negocios

LEA TAMBIÉN

Un tribunal francés dictaminó que un hombre que murió de un ataque al corazón en un encuentro íntimo casual durante un viaje de negocios sufrió un "accidente laboral" y ordenó que la empresa para la que trabajaba pague una indemnización a su familia. Así lo reportó este 10 de septiembre del 2019 el tabloide británico Daily Mail.

Los hechos tuvieron lugar en el 2013. Según la justicia francesa, los familiares de Xavier X, un trabajador residente en París que se encontraba de viaje en el centro de Francia conoció a una mujer y pasó con ella la noche, pero fue hallado sin vida en una habitación de hotel tras haber sufrido un ataque al corazón.



Según el DailyMail, Xavier X era un ingeniero que trabajaba para la firma francesa de construcción de ferrocarriles TSO. Si bien su oficina estaba en París, se trasladó hacia el departamento francés de Loiret en el marco de un viaje de negocios.



"Las autoridades laborales francesas determinaron que la muerte de Xavier debe clasificarse como un 'accident du travail' (accidente de trabajo) que otorga a la familia el derecho de beneficiarse tanto del Estado como del empleador", asegura el medio británico.



Tras la resolución, "cualquier pareja o hijo de Xavier recibirá un beneficio mensual correspondiente al 80% de su salario hasta que se cumpla la edad que él hubiera tenido en el momento de su jubilación", dice el tabloide. "Luego de que se cumpla este plazo, TSO deberá contribuir a la pensión de Xavier".



No es la primera vez que un tribunal falla a favor de la familia del trabajador. En el 2016 otra corte de menor instancia dijo que "un encuentro sexual es un acto normal de la vida como tomar un baño o comer", por lo que sentenció a la empresa a pagar los beneficios a sus allegados. Sin embargo, la firma apeló.



Según la empresa, el deceso de Xavier no podía ser considerado un accidente laboral, pese a que ocurrió mientras él estaba de viaje, porque su infarto no estuvo relacionado al trabajo que realizaba. Además, argumentó que el trabajador no fue hallado en la habitación del hotel que la empresa le rentó y que el encuentro fue con una mujer que no era su esposa.

Sin embargo, la justicia rechazó estos argumentos y sentenció que un empleado que viaja por trabajo sigue siendo responsabilidad de la empresa, sin importar lo que la persona haga dentro o fuera de sus horarios laborales.