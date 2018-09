Empleados de Apple, Netflix y Google, entre latinos más influyentes de sector

LEA TAMBIÉN

Trabajadores de multinacionales como Apple, Netflix y Google se encuentran en la lista de los 20 latinos más influyentes del sector, elaborada por la plataforma especializada CNET en Español y difundida hoy (19 de septiembre del 2018), en la que se analizan firmas de telecomunicaciones y de producción de contenido digital.

En la lista anual hay once hombres y nueve mujeres de distintas nacionalidades que trabajan en grandes compañías de este ámbito, señaló el medio en un comunicado.



Entre ellos hay nacionales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, México, Perú y Puerto Rico que sobresalen entre los latinos del sector tecnológico y otras áreas relacionadas, que según reconoce la propia CNET, no han crecido mucho en número en los últimos años.



La lista, que se publica por sexto año, incluye nombres como el de Rubén Caballero, un chileno que es vicepresidente de Investigación, Desarrollo y Diseño de Tecnología Inalámbrica en Apple.



También está entre ellos Alberto Villarreal, un mexicano que se ha convertido en líder creativo de diseño industrial del equipo de dispositivos móviles dentro de la multinacional Google, según CNET.



Luz María Martínez, de nacionalidad colombiana, es otra de las personas destacadas entre los latinos que trabajan en este entorno, ya que ocupa una plaza de ingeniera de ambientes espaciales naturales en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la Agencia Espacial estadounidense (NASA).



El listado, que no se publica con un orden de importancia entre los elegidos, destaca también el trabajo de la argentina Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel Studios.



La selección se centra en profesionales de la ingeniería, las matemáticas, la tecnología, el diseño, la programación o la educación, que formen parte de los recursos humanos de empresas que operen en Estados Unidos.