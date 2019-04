Cinco formas en las que el Emperador Palpatine puede volver a Star Wars

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El estreno del primer teaser de 'Star Wars: The Rise of Skywalker', noveno episodio de la saga regaló a los fans una grandísima e inesperada sorpresa: la risa final del Emperador Palpatine, cuya presencia en el filme confirmó su propio director, J.J. Abrams.

El malvado Darth Sidious, encarnado por Ian McDiarmid, regresará a Star Wars tras su paso por los tres primeros episodios, donde ejerce su malvada influencia sobre Anakin Skywalker hasta atraerle hacia el lado Oscuro y convertirle en el mismísimo Darth Vader.



Slashfilm se hizo eco de algunas teorías que comenzaron a circular por Internet, acerca de cómo se introducirá la figura de Palpatine en el argumento del noveno episodio.

Video: YouTube, canal: SensaCine TRAILERS

Clones de Palpatine:

Una de las hipótesis es que Palpatine sea un clon del ex-canciller original, usando al Líder Supremo Snoke como un títere mientras acumulaba soldados para un ejército aún más poderoso. Suena disparatado pensar en clones, pero fue el propio Emperador quien, en 'La Venganza de los Sith', utiliza un ejército clon -encargado por la República en el Episodio II- para derrocar el sistema desde dentro en su papel de canciller, e instaurar un Imperio Galáctico.



Al margen de la clonación corporal, hay precedentes de traspasos de la memoria. El doctor Cylo, al servicio precisamente de Sheev Palpatine, es un ejemplo de cómo traspasar una conciencia de un cuerpo clonado a otro cuando el clon era asesinado. Con su ayuda, Palpatine podría continuar vivo a perpetuidad, y haría plausible esta teoría.

Recreación mediante centinelas:

La segunda teoría, algo más plausible, apunta a una recreación de sí mismo. Kylo Ren es el último Sith, y en el universo Star Wars hay dobles de Palpatine llamados Centinelas, un tipo de droides usados tras su fallecimiento, programados conforme a la voluntad del que fuera canciller. De aspecto son muy parecidos a los guardias que Snoke tenía en sus dependencias, así que puede ser factible pensar en esta opción.

Una ventana al pasado:



El descubrimiento de Ezra Bridger, personaje animado de Star Wars Rebels, es interesante para establecer algunas hipótesis. La existencia de portales al pasado a través de la Fuerza, y el conocimiento que el propio Palpatine tenía sobre su potencial, podrían permitir el regreso del Emperador a través de estas pasarelas temporales.



Según la historia, los dos portales originados en Lothal fueron destruidos, y eran bucles cerrados. A no ser que Palpatine los manipulara para hacer su voluntad, no tenían un uso demasiado beneficioso.



Flashback



El planteamiento que sonó con fuerza entre los seguidores, es que Palpatine aparezca en uno de esos forceback, o flashback la Fuerza en la mente de los dos protagonistas de la nueva trilogía: Rey y Kylo Ren. En el caso de Ren cobra más sentido al ser el último sith. En el caso de Rey, estos saltos temporales ya los introdujo Abrams en El despertar de la Fuerza cuando toca el sable láser por primera vez.



Fantasma de la fuerza



Otra posibilidad es que el sith, al igual que han hecho otros maestros jedi como Obi-Wan Kenobi, Yoda o ahora Luke Skywalker, haya aprendido a proyectar su conciencia como Fantasma de la Fuerza, de su Lado Oscuro, en este caso.



Todas las posibilidades serán igual de posibles hasta el 20 de diciembre, fecha de estreno del episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker.