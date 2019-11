El extraterrestre ‘E.T.’ ‘regresó’ a la Tierra después de 37 años para un emotivo reencuentro con Elliot

LEA TAMBIÉN

Es -sin duda- una de las reuniones cinematográficas más esperadas por más de tres generaciones de cinéfilos. Después de 37 años, el extraterrestre E.T -que se ha convertido en un clásico del cine infantil- volvió a la Tierra para para reencontrarse con Elliot, el pequeño que lo rescató cuando quedó varado en el planeta.

Ya adulto, el mejor amigo de E.T. lo introduce nuevamente en su familia, en su hogar, con sus hijos y esposa. Pero no se trata de una secuela de la cinta de Steven Spielberg, sino de un cortometraje publicitario cuyo mensaje de fondo es claro: reconectar con la familia.



El anuncio producido por XFinity titulado ‘A Holiday Reunion’ (Una reunión en las fiestas) fue emitido por primera vez la mañana del jueves 28 de noviembre del 2019 por la cadena estadounidense NBC. Lo hizo en el marco del tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s.



En el cortometraje -que dura más de cuatro minutos- dos niños -que recuerdan a Elliot (Henry Thomas) y su pequeña hermanita Gertie (Drew Barrymore) - escuchan ruidos en su jardín que está cubierto de nieve.

Curiosos, toman una linterna y deciden investigar. Pronto, aparece E.T. Él los mira con sus ojos azules -joven y asustado- y pronuncia el nombre de Elliot. En ese momento, reaparece él, el mismo Elliot, que corre para abrazarlo y le grita: “¡Has vuelto!”. y presenta a los niños como sus hijos y a sus esposa.



E.T. parece no entender. Entonces, Elliot le explica: “Muchas cosas han cambiado desde que estuviste aquí” e interna al extraterrestre en su núcleo familiar. Ellos le enseñan, por ejemplo, cómo es navegar en Internet en una tableta. En otra escena, la hija de Elliot le deja experimentar con sus gafas de realidad virtual para ser aterrado por la imagen de un dinosaurio.



Pero el cortometraje también pone en vitrina un conflicto real. La tecnología -aunque divierte- ha evolucionado hasta el punto de que la familia no tenga que salir de casa. Y E.T., nostálgico, comienza a extrañar a la suya. En un rincón del hogar de Elliot, el extraterrestre visualiza a sus familiares. Esa noche, el hijo de Elliot despierta y lo encuentra en el cobertizo intentando subirse a una bicicleta y señala al cielo.

En la siguiente escena, Elliot y su esposa despiertan y observan -a través de su ventana- una de las escenas ya clásicas de la cinta: los niños volando de camino junto con E.T. Entonces, se dirigen a una cumbre donde el extraterrestre se embarcará en la nave que lo devolverá a su planeta.



Allí, toda la familia se une y se repite la frase final de E.T: “Estaré aquí a lado”, señalando el corazón del hijo de Elliot. Él parte y pronto, aparece una foto de los cuatro junto al extraterrestre con la leyenda: "Reconecta en Navidad".

La emotiva producción causó furor en redes sociales como un guiño a las fiestas navideñas. En menos de 24 horas, el anuncio que le hace homenaje a la película producida en 1982 logró más de 3,5 millones de visualizaciones en YouTube.