Los emojis ahora serán inclusivos con la discapacidad

El blog de Unicode, un estándar de codificación de caracteres, muestra los nuevos emojis que se añadirán a los ya existentes en los teclados en este 2019. La nueva tabla de íconos, Emoji 12.0, añade 59 diseños nuevos junto con 171 variantes de género y tono de piel, lo que suma un total de 230 íconos para su actualización.

Entre los diseños se pueden encontrar 59 totalmente nuevos, como un flamenco, un planeta con anillos, un oso perezoso, un waffle, más corazones de colores y objetos representativos de culturas, como un sari, un ‘rickshaw’, un banjo o un recipiente para mate.



Sin embargo, de este nuevo grupo de íconos se destaca la aparición de casi una veintena que representa a gente con discapacidad, como personas en silla de ruedas, orejas con audífonos, personas sordas, brazos mecánicos y perros o bastones guía. Estos emojis ya fueron propuestos por Apple el año pasado, como parte de su estrategia para crear entornos inclusivos en los mensajes de texto.



Esta nueva versión de Unicode ha hecho un esfuerzo por ampliar la inclusión de género y etnia, a través de figuras del mismo género con las manos cogidas, y la posibilidad de poder configurar estas imágenes con el tono de piel que se elija, que se consigue gracias a 171 nuevas combinaciones.



Para Marcelo López, un ecuatoriano con discapacidad motriz, la idea de incluir estos emojis crea, de cierta manera, un entorno más amigable con personas como él. “A veces en nuestros mensajes con amigos no utilizamos palabras, sino imágenes, y qué bueno que también nosotros podamos formar parte de esta ola digital”, comenta.



Al respecto, Patricia Burbano, psicoterapeuta de personas con discapacidad, explica que la incorporación de estos emojis crea un entorno más amigable para este público. Recalca que este tipo de iniciativas crea entornos digitales inclusivos: “con estos emojis, la gente que aprende a incorporar en su lenguaje cotidiano estas imágenes representativas, lo cual normaliza positivamente la idea de que las sociedades están construidas por personas con y sin discapacidad, orientación sexual, tono de piel, costumbres”.



La propuesta de incluir estos ideogramas en los teclados para mensajería no es algo nuevo. Ya en marzo del año pasado, Apple solicitó al Consorcio Unicode que se habilitaran emojis similares a los propuestos ahora con la finalidad de que sus usuarios los utilicen abiertamente, ya que “se habla poco sobre la experiencia de vida de las personas con discapacidad”, como señaló la compañía en un comunicado de prensa.



Otra iniciativa similar se presentó en el 2016, en el marco de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. En esa ocasión, la ONG británica Scope lanzó una propuesta particular para que en el teclado de usuarios específicos aparecieran ideogramas de asistencia a personas con discapacidad, discapacidad auditiva, entre otros.



En la última versión de los emojis, de los 2 823 ideogramas existentes, apenas uno está relacionado con personas con discapacidad. Se trata de la imagen de alguien en silla de ruedas.



Emoji 12.0 ha establecido los datos necesarios para que los fabricantes tecnológicos comiencen a trabajar en sus fuentes y código emoji antes de su lanzamiento, programado para el 5 de marzo.



