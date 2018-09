Eminem bate récord en Reino Unido con su álbum 'Kamikaze'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Eminem superó a ABBA y Led Zeppelin el viernes 7 de septiembre de 2018 alzándose con el récord del mayor número consecutivo de álbumes en el número uno de la lista de éxitos en Reino Unido, tras el lanzamiento de su nuevo trabajo 'Kamikaze'.

Este es el noveno álbum consecutivo del rapero estadounidense que se planta en lo más alto del hit-parade, informó la Official Charts Company, la empresa encargada de elaborar las listas de éxitos oficiales.



“¿Esto significa que ahora me puedo llamar Sir Eminem?”, preguntó el rapero rubio de 45 años, cuyo nombre real es Marshall Mathers III. Pero no... el músico de Detroit tendría que ser ordenado caballero y convertirse en uno de los súbditos de la reina Isabel II de Inglaterra para lucir la partícula honorífica Sir.



El estadounidense compartía hasta ahora el récord británico de ocho álbumes consecutivos con el mítico cuarteto sueco ABBA y la banda inglesa de rock duro Led Zeppelin. Los roqueros ingleses alcanzaron el récord en 1979, ABBA los igualó en 1982 y Eminem se sumó al club en diciembre del 2017.

Video: YouTube, cuenta: EminemMusic



Su anterior álbum, 'Revival', fue mal recibido por los críticos y por algunos fans, pero aún así llegó a lo más alto de la lista de éxitos británica. Eminem pilló al mundo de la música desprevenido con el lanzamiento sorpresa de 'Kamikaze', su décimo álbum en solitario, producido solo nueve meses después de su trabajo anterior.



En él fustiga a sus blancos favoritos: los críticos, los raperos que lo rehuyen y el presidente estadounidense Donald Trump. Eminem es el artista internacional que en este siglo ha tenido más álbumes en el número uno en el Reino Unido. El cantante británico Robbie Williams es el único músico que tiene más, con 10.



Martin Talbot, director ejecutivo de la Official Charts Company, rindió tributo a la carrera de Eminem. “Lanzar nueve álbumes exitosos es ya un logro de por sí, pero llegar a lo más alto de la lista de éxitos oficial del Reino Unido con cada uno de ellos, de forma consecutiva, sin interrupción, a lo largo de 18 años, es extraordinario”, afirmó.



'Kamikaze' destronó a la banda sonora de la película '¡Mamma Mia! Una y otra vez' de la cumbre del hit-parade, vendiéndose tres veces más que esa versión cinematográfica de las canciones de ABBA.