Actriz de 'Game of Thrones' denunció que fue presionada para desnudarse en escenas del show

La actriz británica Emilia Clarke, quien dio vida a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de HBO 'Game of Thrones' denunció en una entrevista que dio al actor y comediante Dax Shepard que no había accedido a hacer escenas de desnudos en el show. Sin embargo, se sintió presionada para hacerlas.

La intérprete, que ahora tiene 33 años, dijo en el podcast Armchair Expert que sus jefes la convencían en el set de rodaje para que se quitara la ropa. Según su relato le decían que si no lo hacía decepcionaría a los fanáticos. Clarke añadió que se sintió obligada a hacer las escenas porque era nueva en la industria del espectáculo, pese a que no se sentía cómoda con ellas.



La actriz aseguró que es "mucho más sabia ahora con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo en hacer". Cuando empezó el rodaje de la serie, en julio del 2010, tenía 22 años. "Yo decía que no, que me cubría con una sábana y me replicaban: 'no querrás decepcionar a tus fans'", recordó.



Según Clarke, este tipo de "peleas" entre ella y sus jefes ocurrieron en más de una ocasión. La primera vez que la actriz apareció desnuda en pantalla fue durante la primera temporada de la serie. En entrevistas anteriores, según el tabloide británico Daily Mail, la intérprete confesó que consumía bebidas alchólicas para poder superar las escenas y que luego de rodarlas se iba a llorar. En una ocasión, según dijo, se negó a rodar una escena.



En el 2015 la actriz se levantó contra los desnudos innecesarios y dijo que no expondría más su cuerpo ante las cámaras. "Quiero que me conozcan por mi talento, no por mis pechos". Sin embargo, confesó que inicialmente "pensaba que si lo ponen en el guión será claramente necesario, esto es lo que es y todo va a salir bien".

En el show, el actor Jason Momoa interpretó a Khal Drogo, el esposo de Daenerys. Clarke reveló que fue él quien la alentó a solo hacer aquello con lo que se sintiera cómoda. "Definitivamente fue difícil. Es por eso que las escenas, cuando pude hacerlas con Jason, fueron maravillosas", aseguró.