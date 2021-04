Elon Musk ofrece USD 100 millones de premio a inventores que creen tecnologías para eliminar carbono

El empresario multimillonario Elon Musk ofreció USD 100 millones en premios a inventores para que desarrollen formas de combatir el calentamiento global eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera o del océano.

"Ahora mismo solo tenemos un planeta", dijo Musk, presidente ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc.. "Incluso un 0,1% de probabilidad de desastre, ¿por qué correr ese riesgo? ¡Eso es una locura!".



En enero, Musk había anunciado su intención de ofrecer USD 100 millones en premios y expuso las bases del concurso el jueves, el Día de la Tierra. Lo que los organizadores denominaron el "mayor premio de incentivo de la historia" durará cuatro años, hasta el Día de la Tierra de 2025.



"No creo que actualmente estemos condenados", afirmó Musk. "Si seguimos adelante, complacientes, hay cierto riesgo de un cambio climático no lineal".



La captura y almacenamiento de carbono han suscitado un interés creciente, ya que el calentamiento del clima ha derretido los glaciares, ha intensificado las tormentas tropicales y ha provocado "inundaciones de días soleados" en más y más zonas costeras.



Aunque los países se esfuerzan por reducir las emisiones, los científicos afirman que la tecnología de eliminación de carbono también será crucial para el objetivo de lograr que las emisiones sean nulas en 2050.



Los proyectos de captura de carbono ya han atraído el apoyo de empresas de Silicon Valley que buscan una solución tecnológica al cambio climático, de funcionarios públicos preocupados por la lentitud de la reducción de emisiones, entre ellos las compañías petroleras, que buscan compensar su impacto climático.



La tecnología aún no es comercialmente viable. Eliminar el carbono cuesta más de USD 300 por tonelada métrica en un mundo que cada año emite gases de efecto invernadero equivalentes a unos 50 000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Según algunas estimaciones, para 2050 se necesitarán unos 10 000 millones de toneladas de captura de carbono.



El Xprize de Musk, dotado con USD 100 millones, tiene como objetivo encontrar una solución viable para eliminar 1 000 toneladas de carbono de la atmósfera cada año, con un potencial de aumentar exponencialmente.



Musk se ha forjado una reputación de industrial centrado en el ecologismo, convirtiendo al fabricante de coches eléctricos Tesla en la empresa de vehículos más valiosa del mundo y expandiéndose en el sector de la energía solar para que los clientes puedan cargar sus vehículos sin emisiones de carbono.



Los participantes en el concurso deben "mostrar un camino sostenible para lograr un bajo costo en una escala de gigatoneladas", dijeron los organizadores del Xprize en su página web.



Hay muchas empresas de Silicon Valley deseosas de competir. Las compañías de eliminación de carbono respaldadas por capital riesgo recaudaron USD 336,5 millones el año pasado, según PitchBook.



El lunes, Xprize anunció dos ganadores de otro premio de USD 20 millones para desarrollar tecnologías que conviertan las emisiones de las centrales eléctricas en hormigón. Uno de ellos es CarbonCure Technologies, con sede en Canadá y respaldado por fondos separados de Bill Gates, Amazon.com Inc y otros.