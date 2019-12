Escena en la que aparece Donald Trump en ‘Mi Pobre Angelito' fue eliminada

LEA TAMBIÉN

La recordada película ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (‘Mi Pobre Angelito 2: perdido en Nueva York’) que data de 1992 se transmite año tras año durante la época navideña. Sin embargo, este 2019 la emisión del filme a través de la cadena CBS en Canadá fue editada y los televidentes se dieron cuenta de la escena faltante.

CBS cortó la parte del cameo Donald Trump. El actual presidente de Estados Unidos aparece en una escena en la que el personaje de Macaulay Culkin, Kevin McCallister, entra al Hotel Plaza cuando está perdido de su familia y se encuentra con un transeúnte en su camino, interpretado por Trump. El niño le pregunta al hombre “Disculpe ¿dónde está el vestíbulo?” y este contesta “al final del pasillo y a la izquierda”.



Esa parte de 'Mi pobre Angelito 2’ fue eliminada para la transmisión en CBS Canadá. El portal Comicbook le preguntó a la cadena sobre la edición y esta respondió que “como suele ser el caso con las funciones adaptadas para televisión, ‘Mi pobre Angelito 2’ fue editado para permitir el tiempo comercial dentro del formato”.

Según Comicbook, hay quienes consideran que la eliminación de esa escena se da a causa del comportamiento divisivo del presidente Trump y que la medida tiene una motivación política. Sin embargo, CBS ha negado que la edición de ‘Home Alone 2’ se deba a una decisión con tinte político.



En Twitter, varios usuarios comentaron al respecto. Desde la cuenta @TRHLofficial se escribió “¿Deberíamos decirles que la película fue filmada en The Plaza, que era un hotel de Trump en ese momento?”. También el usuario identificado como @1stdaze dijo “El liderazgo de CBS ha demostrado una parcialidad e inmadurez, al eliminar esta escena de ‘Home Alone 2’.



En su mayoría los comentarios son negativos y reclaman a CBS por la escena eliminada, pero también hubo usuarios que señalaron que la nueva versión de ‘Mi pobre Angelito’ les gustó. En la cuenta @faro_eleanor dijeron que “Vi la versión navideña de Home Alone y me encantó”.

El portal Deadline recoge que durante una entrevista Trump respondió si ‘Mi pobre Angelito 2’ era su filme favorito y este dijo que “fue una buena película y yo era un poco más joven, por decirlo suavemente. Y fue un honor hacerla”. El mandatario no ha emitido ningún comentario respecto a la eliminación de la escena en la que aparece.