Liliana Yunda: 'Es el momento de no continuar con la elección de la Reina' de Quito

El certamen Reina de Quito no se llevará cabo en este 2019. Así lo dio a conocer la presidenta del Patronato San José, Liliana Yunda, este 16 de julio del 2019 en 'Pulso Informativo', programa de la radio Francisco Stereo.

Durante su intervención en el programa, Liliana Yunda dijo que "no es el momento adecuado" para realizar la elección y argumentó que "la elección de la reina ha perdido vigencia". También criticó el hecho de que algunas mujeres sean discriminadas por no cumplir con ciertos requisitos estéticos para participar en el certamen.



"Considero que la elección de la reina ha perdido vigencia y a una mujer no se le puede discriminar porque no es rubia o porque no tiene los ojos verdes o porque no tiene las medidas adecuadas, 90-60-90, creo que es el momento de no continuar con la elección de la reina y más aún cuando se está afrontando un déficit económico", dijo Yunda en la entrevista radial.

Daniela Almeida fue coronada Reina de Quito 2018-2019. Es la sucesora de Ana Carolina Carvajal, Reina de Quito 2017-2018. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

"Ya no tiene sentido porque cosifica y segrega a la vez a la mujer. Es eso que ya en este año no lo vamos a elaborar la elección de la reina", declaró. "Sé que el precio es muy alto, mucha gente no estará de acuerdo, pero espero que entiendan que ya es hora de no verle a la mujer" como un objeto.



Según Yunda, en los últimos cuatro años "tuvimos una pérdida de USD 150 000 en la elección de la Reina. Los auspiciantes, los que iban, no lograron cumplir", con el dinero que se requería para realizar el certamen, denunció. Dijo, como ejemplo, que la elección cuesta anuamlente USD 120 000 y que solo se lograba cubrir con auspicios USD 80 000.



Finalmente, la presidenta del Patronato San José hizo un llamado a los auspiciantes a seguir apoyando la labor del Patrimonio sin el concurso. "Les hago el llamado a esas empresas que vengan y nos ayuden en estos proyectos sociales que es donde va a ir mejor encaminado, y la gente les va a agradecer, los 8 500 niños le van a pagar con una sonrisa, los adultos mayores tendrán un hogar, tendrán un techo. Ayúdenos, ahora es el momento señores de la empresa privada".



La elección de la Reina de Quito macaba anualmente el inicio de la celebración de las fiestas capitalinas. En el 2018, la ganadora fue Daniela del Carmen Almeida.