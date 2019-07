Así lucen los miembros del elenco de ‘Zoey 101’ luego de 14 años

LEA TAMBIÉN

El elenco de la serie infantil ‘Zoey 101’ se reunió el martes 30 de julio de 2019. El productor de la serie Dan Schneider compartió una imagen de los actores y actrices. Todos lucen diferentes luego de 14 años del primer episodio de la serie en 2005.

Jamie Lynn Spears, quien interpretaba a Zoey Brooks y era el personaje principal de la serie, no estuvo presente en la reunión porque se encuentra filmando una película para Netflix. La actriz Alexa Nikolas, que dio vida Nicole Bristow, fue otra de las ausentes ya que no fue invitada, según contó en sus redes sociales.



Quienes sí se reencontraron fueron los actores Matthew Underwood (Logan Reese), Paul Butcher (Dustin Brooks), Sean Rio Flynn-Amir (Chase Matthews), Christopher Massey (Michael Barret), Jack Salvatore Jr. (Mark Del Figgalo), Victoria Justice (Lola Martinez), Abby Wilde (Stacey Dillsen) y Erin Sanders (Quinn Pensky).



En la instantánea difundida por Schneider todos lucen contentos, abrazados unos a otros y el productor aparece en el medio de los jóvenes. La publicación está acompañada del siguiente texto: “Algunos rumores del regreso de ‘Zoey 101’ me hicieron hablar con mi buen amigo Sean Flynn (Chase)... ¡y en aproximadamente 72 horas, esto sucedió! No estoy seguro de cómo me siento con mis nuevas gafas, pero esa fue una de las noches más divertidas. ¡Un elenco maravilloso de niños en ese entonces, y aún mejor, ahora todos adultos! ¡Mucho amor / respeto para todos ustedes! Jamie Lynn está ocupada filmando en Atlanta. Te extrañamos, felicidades!”.



El grupo no se había reencontrado desde hace una década por lo que la foto que dejó esa velada alcanzó los 38 000 me gusta en la cuenta de Instagram de Dan Schneider. Algunos de los actores también compartieron imágenes de la reunión en sus redes sociales donde cientos de seguidores de la serie comentaron que les encantaría ver nuevos capítulos de la misma.



‘Zoey 101’ narraba las aventuras de los estudiantes del internado Pacific Coast Academy. Las historias giraban en torno al personaje de Zoey interpretado por Jamie Lynn Spears y sus compañeros del instituto. La serie logró tener cuatro temporadas con 65 episodios en la cadena Nickelodeon y tuvo que finalizar en el año 2008 a causa del embarazo de Jamie Lynn Spears.