Un elefante mata a pisotones a una turista alemana en Zimbabue

Un elefante ha matado a pisotones a una turista alemana en un parque natural de Zimbabue, informó este jueves 27 de septiembre de 2018 a EFE un funcionario de la Autoridad de Gestión de Parques y Vida Silvestre del país africano.

La mujer, de 49 años, que estaba en compañía de otros turistas, fue atacada por una elefante hembra que se separó de una manada el pasado miércoles 26 por la tarde cerca de la entrada al Parque Nacional Mana Pools, en el norte del país.



"Caminaban con un guía. Al entrar en el parque se encontraron con una manada de elefantes y comenzaron a hacerles fotos. Creo que querían acercarse lo máximo posible a los elefantes", dijo a el portavoz de la Autoridad de Gestión de Parques y Vida Silvestre de Zimbabue, Tinashe Farawo.



Farawo señaló que la mujer y su grupo habían ingresado a Zimbabue desde Zambia. "No sabemos qué pudo enfadar al animal, pero pisoteó a la mujer", relató Farawo, que aseguró que se están investigando los detalles de este "triste suceso".



La mujer, todavía no identificada por las autoridades, recibió primeros auxilios momentos después del ataque, pero falleció por sus heridas de camino al hospital.



Mana Pools, situado a lo largo del río Zambezi en el límite septentrional de Zimbabue con Zambia, es famoso por ser el único parque en el que los turistas pueden caminar libremente sin contar con un guía o un guardabosques.



La mayoría de los elefantes de este parque se sienten cómodos en presencia de humanos, y algunos incluso han recibido nombres. Los ataques mortales de elefantes a turistas no son habituales, y se producen ocasionalmente en áreas fuera de las reservas naturales donde estos mamíferos a veces invaden los cultivos de los aldeanos.