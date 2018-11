‘Electrobomba’, el nuevo sonido del conjunto ecuatoriano Kiruba

LEA TAMBIÉN

La bomba, género musical afroecuatoriano originario del valle del Chota, está en el sonido base de Alma, el nuevo sencillo Kiruba, la banda pop que vive un reencuentro por sus 15 años de creación. “Es una canción pop, una electrobomba”, dice Diana Rueda, quien compuso el tema y la produjo con César Galarza, guitarrista de la banda ecuatoriana Verde 70.

Las voces del ahora cuarteto femenino se turnan, superponen y complementan en un ritmo de aura ‘vintage’ y con una sensación rítmica que incita al movimiento corporal, una propuesta que supone una evolución de su sonido.



El nuevo tema contrasta funk con instrumentos como el charango, un toque de bomba afro con una gran bocanada de música electrónica. “Rescatar sonidos ecuatorianos es algo que venimos haciendo con Kiruba desde canciones como Camina, que compuse también para la banda”, dijo Rueda.



“Es nuestra identidad, son los sonidos e instrumentos con los que hemos crecido y estamos bebiendo de esas raíces”, indicó Gabriela Villalba.



La idea era transmitir un sentimiento y no tanto contar una histodetallada, explicó la compositora del tema. “Se trata de remitir a la emoción que supone descubrir de repente que alguien te gusta, te atrae o que simplemente lo quieres y que le conocías desde mucho antes, es una sensación que te choca y no estoy hablando de la ‘friendzone’ (zona de amigos)”, sostuvo Rueda.



El grupo ha vivido tres períodos de actividad (2003-2004 y 2008-2009). El más reciente reencuentro se inició el año pasado. La nueva etapa estuvo marcada por el lanzamiento de Se me fue, un tema compuesto por Villalba, que fusionó pop con elementos del género urbano y que contó con la colaboración de Magic Juan.



“Me encanta esta nueva etapa porque cada una puede mantener su identidad, su forma de vestir, su estilo, su esencia, los colores que te gustan, lo que es Kiruba ahora, queremos que el público nos conozca como somos”, dijo Mariela Nazareno, otra de las cantantes.

El grupo prevé publicar el video de Alma este mismo mes. El videoclip se rodó semanas atrás en Quito, sin Cecilia Calle, la “quinta y eterna Kiruba”, quien decidió abandonar la banda debido a que estableció como prioridad a su familia, según apuntó en un comunicado el pasado 23 de octubre.



Calle reside en Miami, tiene cuatro hijos y se le dificultaba volver a Ecuador, explicaron sus compañeras, quienes sabían desde meses atrás que se iban a quedar sin una integrante. Ahora están “ansiosas de subir al escenario” –afinan detalles de conciertos en Guayaquil y Quito- y los shows en vivo son la razón de ser del reencuentro, sostuvo María José Blum.



Fue la promesa que le hicieron a sus fans, la posibilidad de “compartir esta nueva forma de interpretar las canciones” y de compaginar sus voces. Lo que pasará de aquí a cinco años es una incógnita, reconoció Blum: “Aprendimos que el futuro es incierto”.